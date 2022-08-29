孫曉雅處長遊台南　黃偉哲：歡迎蒞臨最具台灣味的城市

▲美國在台協會處長孫曉雅與女兒一起造訪台南，台南市長黃偉哲在臉書留言，歡迎孫曉雅處長蒞臨最具台灣味的城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Director Sandra Oudkirk)於28日在臉書貼出與女兒一起造訪台南的照片，並表示：「我帶著女兒造訪台南多處美麗的歷史古蹟，還享受了各種美食，玩得很愉快，用這種方式度過週末真是太美好了！」。

除了走訪孔廟、藥王廟等歷史古蹟和景點，熟悉台灣文化的孫曉雅處長，在美食之都也不忘品嚐春捲、波霸茶飲、新鮮的水果切盤等台南在地特色美食。

台南市長黃偉哲也在臉書留言，歡迎孫曉雅處長蒞臨最具台灣味的城市，並說明台南是台灣文化的起點，具有豐富的美食文化，以及最先進的科技產業，請孫處長盡情享受在台南的假期。黃偉哲回憶起，今年2月孫曉雅處長蒞訪台南市政府拜會，雙方針對科技、農業等議題交流熱絡，而孫處長也對台南豐盛的農特產品印象深刻。

黃偉哲表示，台南除了以各類美食聞名遐邇，更有著豐富的歷史文化底蘊，歡迎各國友人多來台南走走，享受古都的美食和文化薰陶。

孫曉雅處長於2021年7月抵任，她進入美國外交部的第一個外派工作，就是在美國在台協會台北辦事處，孫曉雅處長早在1993年就曾來過台南，當時即對台南這座古都留下美好的印象。