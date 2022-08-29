3台人遭槍殺！母哭喊：要去柬埔寨幫兒收屍　盼政府積極抓蛇頭

▲ 議員郭鴻儀為死者母親發聲 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、戴上容／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許發生槍擊案！3名台灣男子遭槍擊身亡，分別綽號為「阿宏」、「宏斌」的34歲林男，綽號「衡仔」的26歲程男和綽號「博仔」的27歲葉男。3人均有刑案素行，目前台南市警方已通報刑事局及報請台南地檢署指揮偵辦，其中，程姓、葉姓死者找上在地市議員郭鴻儀發聲求助，家屬透過郭鴻儀轉述，「擒賊要先擒王」，盼台灣政府單位積極辦案。

據外媒報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，發生槍擊事件，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命，3名死者遺體將被送到德塔拉寺廟。

▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃，陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

死者葉男母親及程男的哥哥昨28日到台南歸仁分局報案，他們向警方表示，葉、程2人疑在柬埔寨遭人殺害，但葉、程2人家屬均稱不知2名死者在柬埔寨做什麼事，警方進一步詢問如何得知2人死訊？家人均表示，是透過其他管道得知，但並不願透露管道訊息。

台南市警局證實，3名遭槍殺者都來自台南。據悉，死者3人中綽號「宏斌」、「阿宏」的男子，8月10日才出境前往柬埔寨，有傷害、恐嚇、槍砲彈藥刀條例等刑案素行。

另名綽號「衡仔」男子2022年2月25日出境，有毒品、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪防制條例等素行；綽號「博仔」、「葉伯」、「葉柏」，2022年7月13日出境，目的地柬埔寨，曾有公共危險罪、詐欺、毒品等刑案素行。

▲▼三名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

台南市議員郭鴻儀接獲其中一名家屬請託，代家屬受訪表示，他是接到三位年輕人的其中一位家屬請託，家屬的意思是說，希望台灣政府能夠協助他們把孩子後事處理好並且帶回台灣。

「擒賊也需擒王！」郭鴻儀轉述，家屬說希望台灣警方能夠好好處理柬埔寨的問題，否則還是會有很多人要去柬埔寨，當然這中間的誘因太多了，現在看到新聞還是看到很多人想要去柬埔寨，實在太多利益和誘因。希望政府單位可以積極一點把頭先抓到。

郭鴻儀表示，其中一位死者的母親說她要到柬埔寨料理孩子後事，不過因為兩國沒邦交，他得先找到當地台商才能幫上忙，今天上午他都在設法請友人聯絡當地台商。

▲議員郭鴻儀轉述死者家屬心聲。（圖／記者林悅翻攝）