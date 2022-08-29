曾是台積電外包商！27歲男欠「龍哥」錢當車手　赴柬慘遭槍殺

▲柬埔寨28日晚間一處公寓驚傳槍擊，3名台灣男遭擊斃陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊，下同）



記者許權毅／台中報導

柬埔寨金邊一處公寓驚傳3名台灣男子遭擊斃，3位死者皆是來自台南，警方也查出3人皆有不少前科，其中一名葉姓男子因為積欠「龍哥」錢，進而加入詐團當車手，還偽造自己是法務部書記官詐騙2名無辜男子共57萬多元，最終被判刑2年。

判決書指出，葉姓男子因為欠綽號「龍哥」一筆債務，在2015年加入其詐騙集團擔任車手，同年4月龍哥給了葉男一支手機，並且叫他把大頭照貼在法務部地檢署服務證上來詐騙，假冒是書記官騙取一名鄧男「帳戶遭警示要提領現金幫保管」得手40萬。過幾天又騙一名李男「健保卡遭盜用」要用提款卡幫他向法院公證，得手17萬元，2案總計57萬元左右。

直到同年5月，葉男又想詐騙一名李男時遭到埋伏警方逮捕。法官認為葉男年輕力盛、肢體健全，卻只因為積欠款項就參與詐騙集團想獲取報酬，還利用公務員身分騙取民眾信任，最終依共犯冒用公務員名義詐欺取財罪2罪分別判處1年，共犯詐欺取財未遂罪判8月，考量有和部分被害人達成民事和解，共執行2年。

另根據判決書表示，葉男自從高中肄業後曾到台積電當外包廠商，月薪至少有4萬到5萬。此外，葉男在2018年假釋出獄後，在台南安平觀夕平台與10多名友人競速做出多項違規行為，同群友人撞上一名范姓騎士致死，最終葉男被依照妨害公眾往來安全罪，判處5個月徒刑，得易科罰金。