　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾是台積電外包商！27歲男欠「龍哥」錢當車手　赴柬慘遭槍殺

▲▼▲▼柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

▲柬埔寨28日晚間一處公寓驚傳槍擊，3名台灣男遭擊斃陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊，下同）

記者許權毅／台中報導

柬埔寨金邊一處公寓驚傳3名台灣男子遭擊斃，3位死者皆是來自台南，警方也查出3人皆有不少前科，其中一名葉姓男子因為積欠「龍哥」錢，進而加入詐團當車手，還偽造自己是法務部書記官詐騙2名無辜男子共57萬多元，最終被判刑2年。

判決書指出，葉姓男子因為欠綽號「龍哥」一筆債務，在2015年加入其詐騙集團擔任車手，同年4月龍哥給了葉男一支手機，並且叫他把大頭照貼在法務部地檢署服務證上來詐騙，假冒是書記官騙取一名鄧男「帳戶遭警示要提領現金幫保管」得手40萬。過幾天又騙一名李男「健保卡遭盜用」要用提款卡幫他向法院公證，得手17萬元，2案總計57萬元左右。

直到同年5月，葉男又想詐騙一名李男時遭到埋伏警方逮捕。法官認為葉男年輕力盛、肢體健全，卻只因為積欠款項就參與詐騙集團想獲取報酬，還利用公務員身分騙取民眾信任，最終依共犯冒用公務員名義詐欺取財罪2罪分別判處1年，共犯詐欺取財未遂罪判8月，考量有和部分被害人達成民事和解，共執行2年。

另根據判決書表示，葉男自從高中肄業後曾到台積電當外包廠商，月薪至少有4萬到5萬。此外，葉男在2018年假釋出獄後，在台南安平觀夕平台與10多名友人競速做出多項違規行為，同群友人撞上一名范姓騎士致死，最終葉男被依照妨害公眾往來安全罪，判處5個月徒刑，得易科罰金。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛
「余泳澐」長眠擁恆園區　8樓《時光學苑》現場曝
本土BA.5首死！30多歲女「打滿3劑」無慢性病史　抽搐死亡
快訊／新北4123例最多　全台各縣市確診分佈曝
快訊／今增22死！本土+20160　另增288例境外移入
曾是台積電外包商！　27歲男赴柬慘遭槍殺
快訊／又多1人！　他搶先登記參選桃園市長
快訊／高雄摩鐵命案！男連住6天陳屍浴室　房務開門嚇傻
快訊／南港爆凶殺！男當街「持刀追砍」　1女重傷送醫
快訊／午後雷雨開炸！　7縣市大雨特報
艾成「最後舞台」84萬人收看！　穿王瞳「親縫流蘇衣」高歌惹鼻
瘋狂有片！女主播「露乳裝遊印度」　直播秒被男鄉民包圍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／砂石車士林百齡橋側翻　撞爛隔音牆驚險卡半空中

新莊男7天前菜市場飛車搶錢　交保再搶女子包包…移送聲押獲准

22歲金髮女蛇頭正面曝！狂騙12部落親友赴柬　業績好爽爽升幹部

曾是台積電外包商！27歲男欠「龍哥」錢當車手　赴柬慘遭槍殺

快訊／疑閃燈路口未禮讓！苗栗後龍2車相撞　1駕駛骨折

快訊／高雄摩鐵驚傳命案！男連住6天陳屍浴室　房務開門嚇傻

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女渾身血重傷送醫

熱愛神明常遶境卻橫死柬埔寨　他生前PO「8個字」卻沒躲過閻王

調查官濫用「天網」查個資　調查局：已記大過調職

慣竊偷「佛教施食台」丟路邊　2周後停紅燈...巧遇承辦警栽了

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

快訊／砂石車士林百齡橋側翻　撞爛隔音牆驚險卡半空中

新莊男7天前菜市場飛車搶錢　交保再搶女子包包…移送聲押獲准

22歲金髮女蛇頭正面曝！狂騙12部落親友赴柬　業績好爽爽升幹部

曾是台積電外包商！27歲男欠「龍哥」錢當車手　赴柬慘遭槍殺

快訊／疑閃燈路口未禮讓！苗栗後龍2車相撞　1駕駛骨折

快訊／高雄摩鐵驚傳命案！男連住6天陳屍浴室　房務開門嚇傻

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女渾身血重傷送醫

熱愛神明常遶境卻橫死柬埔寨　他生前PO「8個字」卻沒躲過閻王

調查官濫用「天網」查個資　調查局：已記大過調職

慣竊偷「佛教施食台」丟路邊　2周後停紅燈...巧遇承辦警栽了

女主播也被害！遭內湖問路狼襲胸　她IG貼文嘆「遇到變態那一天」

戰爭、極端氣候致每況愈下！　謝金河：歐洲恐成今年全球經濟最大破口

他分析鄭寶清參選桃園2意義　民進黨「總統提名前哨戰已提前開打」

基本工資調幅上看5％　工總：僅1成業者能接受

疫情開始了！王必勝：本週單日恐破3.5萬例「9月下旬高峰估6萬」

公館商圈停電商家怨　台電：用電量大線路燒損、目前已復電

迎開學日　竹市贈小一新生創意積木組

新竹動物園響應軍人節　8／31至9／4現職軍人及家眷免費

偷交男友？美貓和陌生虎斑「隔窗對望」　媽笑曝：跟上次不同隻

莫德納次世代疫苗已補件！　王必勝：EUA審查通過後盡速採購

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

3台男命喪柬埔寨都是竹聯幫　疑遭中國幫派爆頭

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台人蛇被捕　曾嗆Bump：得罪柬國政府

22歲女蛇頭騙部落8親友赴柬　獵豬仔價碼曝光

快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」

3台南男命喪柬埔寨！　母見槍殺照爆哭報警

帶15歲小男友住女舍　女大生懷孕下場曝

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

3台南男赴柬遭槍殺！好友曝「之前就去過」：死因版本很多

更多熱門

相關新聞

熱愛神明卻橫死柬埔寨　他PO「8個字」卻沒躲過閻王

熱愛神明卻橫死柬埔寨　他PO「8個字」卻沒躲過閻王

柬埔寨金邊某公寓28日晚間傳出命案，3名台灣男子遭爆頭槍擊身亡，3人均有前科。其中1名林姓死者臉書曝光，看得出他熱愛神明相關活動，也在臉書分享拉票李姓友人參選關廟區關廟里里長，如今傳出客死異鄉消息，也令地方感到相當震驚。

11男8女柬埔寨遭拘禁　15人有詐騙前科

11男8女柬埔寨遭拘禁　15人有詐騙前科

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

坦承以前很壞！人蛇幹部：至少不害自家人

坦承以前很壞！人蛇幹部：至少不害自家人

關鍵字：

台灣柬埔寨台南詐騙集團車手

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面