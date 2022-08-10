竹市校園教室辦公室設置無線網路　達100％ 創全國之先

▲全市46所公立國中小學校達成校園無線網路建置百分之百。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為讓學生有更好的學習環境，新竹市府推動數位教學，挹注市款3000萬元及教育部前瞻基礎數位建設經費，建置完善的數位學習環境。新竹市代理市長陳章賢指出，全市46所公立國中小學校創全國之先達成校園無線網路建置百分之百，涵蓋每間教室，亦包含老師辦公室等處，讓師生得以在校園以無線上網順暢學習，更能藉由平板電腦等多媒體載具，發展更多優質數位教學。

陳章賢表示，師生進行數位教學時，需有順暢且穩定的無線網路環境，因此除了教育部挹注經費讓普通教室建置無線網路，已完成汰舊換新資訊科技教室，進行全市超過1500間普通班智慧教室之電腦更新，新增10間資訊科技教室，並更新1234間教室無線網路建置，增設第二網點達100％。

本次計畫另配合教育部111-114年「推動中小學數位學習精進方案」，市府已購置9400多台平板電腦、288部充電車、數位教學軟體與遠距教學軟體等，完善孩子數位學習。除了軟硬體設備的到位，暑假期間也規劃多場教師平板電腦教育訓練，讓師生可以在新的學期展開新世代數位學習活動。

教育處表示，「生生用平板」政策為教育部補助各縣市辦理之「推動中小學數位學習精進方案」，新竹市46所公立國中小學校都有購有平板電腦，依規定每6班補助1班，每班依最大班級學生數核算數量，讓學生上電腦課或是數位相關課程時，都有平板能使用。

教育處指出，統一建設無線網路，除可避免分年段施工引起的線路雜亂，更符合本市新校園運動之美學校園、智慧校園環境。在電路、空調、建築安全等方面，也都有最佳的保障，讓師生未來運用線上教學、班班用平板科技化教學時，擁有穩定網路。

教育處表示，今年起，市府透過智慧網路與智慧學習教室無距離的計畫，將數位學習觸角深入本市46所中小學。當數位AI學習深入校園後，就能提供師生更多元的學習模式，並配合生生用平板政策，讓竹市孩子展現更多元的學習力與行動力，贏在起跑點上。