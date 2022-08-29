迎向轉型農工大縣　嘉義縣辦理職場平權暨性騷擾防治研習會

▲▼ 推動性別工作平等 嘉義縣辦理111年度職場平權暨性騷擾防治研習會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農工大縣是嘉義縣重要施政目標，透過各界努力愈來愈多企業扎根於嘉，為提升性別工作平等，貫徹憲法消除性別歧視，促進性別地位實質平等精神，縣府勞工暨青年發展處舉辦職場平權暨性騷擾防治研習會，加強企業對於性別工作平等法及就業歧視內容的認識與瞭解，促進健全就業市場。

研習會邀請林夙慧律師及蔡雪苓律師分享性別工作平等法實務、職場性騷擾案例、事業單位如何落實性騷防治及就業歧視案例，盼與會者執行業務時能更完整規劃公司各項性平措施，並宣導理念營造友善職場，提升企業形象。

性別工作平等法於110年12月28日修正部分條文，增進受僱者生育、養育期間的各項福祉，營造更為友善的育兒環境，例產檢假日數由5日增加2天為7日、陪產假修正為「陪產檢及陪產假」，並由原給予5日增加2天為7日。

考量我國以中小企業為主，為使該等企業受僱者也能在工作、家庭生活取得平衡，增訂對受僱於未滿30人雇主的受僱者，為撫育未滿3歲子女，經與雇主協商合意後，可向雇主請求每天減少工作時間1小時（減少工作時間不得請求報酬）或調整工作時間。

縣長翁章梁呼籲，雇主應致力推動職場平權，除落實法規要求措施外，也能提供良好工作環境，加強員工關懷，提供員工相關家庭、經濟、生活等協助措施或補助專案等優於法規作為，共同打造嘉義縣美好的勞動環境。