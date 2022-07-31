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嘉義縣社區營養推廣中心　13鄉鎮市衛生所打造示範廚房

▲▼ 嘉義縣營養夏日特集！夏日海鮮酪梨火龍果盅上菜。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣營養夏日特集！夏日海鮮酪梨火龍果盅上菜。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣營養夏日特集首推「夏日海鮮酪梨火龍果盅」運用在地食材海鮮、酪梨及火龍果等食材而設計的消暑養肌美食，縣長翁章梁提醒，民眾在高溫時節也要均衡飲食，才能維持健康活力。

▲▼ 嘉義縣營養夏日特集！夏日海鮮酪梨火龍果盅上菜。（圖／嘉義縣政府提供）

隨氣溫升高，人體攝取總熱量會降低，容易引發食慾不振、胃口不佳，長期的飲食不均衡可能會導致身體營養素缺乏，增加慢性病或長者肌少症等健康問題，衛生局營養師發揮巧思，運用鮮蝦、花枝、酪梨及火龍果等在地食材，特製「夏日海鮮酪梨火龍果盅」，酸甜可口，營養好開胃。

▲▼ 嘉義縣營養夏日特集！夏日海鮮酪梨火龍果盅上菜。（圖／嘉義縣政府提供）

陳奕伶營養師說，海鮮屬於低脂優質蛋白質，想要養肌防衰，掌握豆魚蛋肉類每餐一掌心，酪梨屬於好油可以保護心血管，但攝取過多還是會導致肥胖，特製的清爽醬汁，低油、低鹽、低糖，減少身體負擔，不妨親自動手做，養肌防衰顧健康!

衛生局長趙紋華表示，夏日期間許多民眾因炎熱而造成胃口不佳或改吃重口味小吃、冰涼類飲食、甜點，例如：炸物、含糖飲料、冰淇淋等，長期飲食不均衡恐造成肥胖或慢病性的發生，長者可能引發肌少症的問題，更是不可掉以輕心。

▲▼ 嘉義縣營養夏日特集！夏日海鮮酪梨火龍果盅上菜。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華強調，面對高溫時，飯前先喝一杯常溫水，補充水份，幫助腸蠕動及胃排空，促進食慾，每餐1拳頭水果量，補充維生素C，飲食適量攝取不過量，並減少含糖飲料及甜品攝取。

嘉義縣社區營養推廣中心自107年起，陸續在13鄉鎮市衛生所打造營養示範廚房，涵蓋率已達72%，並深入各社區據點進行示範教學，每次課程都會帶來應景、時令、在地的料理，還有設計食譜供參考；翁章梁提醒，鄉親每餐均衡飲食，挑選新鮮少加工的食物，烹調掌握「低糖、低鹽、低油、高纖」的飲食概念，並搭配規律運動，才能維持免疫力，顧好身體健康。

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