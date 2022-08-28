嘉義特色牛奶鳳梨連鎖通路上架　品質更勝金鑽鳳梨

▲嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

專屬嘉義縣的特色品種牛奶鳳梨產季上架囉！嘉義縣政府攜手福和生鮮農產股份有限公司，嚴選當令牛奶鳳梨，預計採購200公噸上架牛奶鳳梨禮盒、盒裝截切及杯裝削皮鳳梨水果盒，產地直銷全國各地全聯、統一超商及全家便利商店等通路，將酸甜滑嫩的牛奶鳳梨與消費者一同分享。

「嘉義優鮮」農業創新品牌受到消費大眾歡迎，縣府將商品媒合上架到各大通路，開拓農產品市場，這次與福和生鮮公司合作，除了推出牛奶鳳梨禮盒，也透過截切廠冷鏈技術，供應鮮食牛奶鳳梨水果盒上架生鮮超市及便利商店，主攻消費市場注重新鮮、安心及便利性的特性，讓全國消費者都可以品嘗到既優且鮮的嘉義農產。

嘉義縣政府農業處指出，牛奶鳳梨以雪白般顏色的果肉聞名，果肉比起金鑽鳳梨更為細緻白皙，口感糖酸比層次豐富，還帶有淡淡的花香，吃上一口齒頰留香、意猶未盡。

嘉義縣因氣候及地質的特殊性，日夜溫差大，鳳梨也非常適合種植在排水良好的礫石層混合富含水性佳的紅土地，生產出來的牛奶鳳梨長得又大、又香、又甜。

牛奶鳳梨採收期比其他品種多了近半年，如此緩慢熟成的特性，造就出幾無纖維的細嫩口感，尤其為每年7至9月的產期容易遭受夏季強日曬傷，需要以遮陽布幫助果實防曬，還要釘支柱及拉繩索固定，避免倒伏，栽種過程極為費心，每一顆都是農民細心栽培而成，只為了給消費者最美味的口感。

為了將牛奶鳳梨的獨特性完美呈現給消費者，加上現代人飲食首重食安，因此縣府與國內最大的生鮮蔬果截切廠福和生鮮公司合作，截切廠具有FSSC22000、HACCP、ISO22000等多項國內外專業認證，要成為消費者手中的水果盒，需要經過一連串非常講究的過程，從產地就要尋找最優質的牛奶鳳梨與農民契作供貨，送至截切廠後，再以人工逐粒挑選分級、確認熟度、經過氣曝式水流及三道冰水洗淨，在低溫溫控環境下進行截切，確保鳳梨鮮度，才能推出符合現代便利需求的盒裝截切鳳梨盒及削皮鳳梨，最後還要在黃金最佳賞味期限內，低溫運送至各大通路，讓全國的消費者品嘗到來自嘉義縣最美味、鮮切的牛奶鳳梨。



嘉義縣長翁章梁表示，有穩定的通路契作，農民就可以安心生產，感謝福和生鮮公司與嘉義在地農民契作生產，上市各大超商、賣場通路，打開牛奶鳳梨全國知名度，讓全台消費者都可以吃到又嫩又甜的牛奶鳳梨，期待未來與福和生鮮公司擴大合作，將嘉義優質農產行銷全台。