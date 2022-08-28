　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義特色牛奶鳳梨連鎖通路上架　品質更勝金鑽鳳梨

▲▼ 雪白細嫩、酸甜濃郁，嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

專屬嘉義縣的特色品種牛奶鳳梨產季上架囉！嘉義縣政府攜手福和生鮮農產股份有限公司，嚴選當令牛奶鳳梨，預計採購200公噸上架牛奶鳳梨禮盒、盒裝截切及杯裝削皮鳳梨水果盒，產地直銷全國各地全聯、統一超商及全家便利商店等通路，將酸甜滑嫩的牛奶鳳梨與消費者一同分享。

▲▼ 雪白細嫩、酸甜濃郁，嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

「嘉義優鮮」農業創新品牌受到消費大眾歡迎，縣府將商品媒合上架到各大通路，開拓農產品市場，這次與福和生鮮公司合作，除了推出牛奶鳳梨禮盒，也透過截切廠冷鏈技術，供應鮮食牛奶鳳梨水果盒上架生鮮超市及便利商店，主攻消費市場注重新鮮、安心及便利性的特性，讓全國消費者都可以品嘗到既優且鮮的嘉義農產。

嘉義縣政府農業處指出，牛奶鳳梨以雪白般顏色的果肉聞名，果肉比起金鑽鳳梨更為細緻白皙，口感糖酸比層次豐富，還帶有淡淡的花香，吃上一口齒頰留香、意猶未盡。

嘉義縣因氣候及地質的特殊性，日夜溫差大，鳳梨也非常適合種植在排水良好的礫石層混合富含水性佳的紅土地，生產出來的牛奶鳳梨長得又大、又香、又甜。

▲▼ 雪白細嫩、酸甜濃郁，嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

牛奶鳳梨採收期比其他品種多了近半年，如此緩慢熟成的特性，造就出幾無纖維的細嫩口感，尤其為每年7至9月的產期容易遭受夏季強日曬傷，需要以遮陽布幫助果實防曬，還要釘支柱及拉繩索固定，避免倒伏，栽種過程極為費心，每一顆都是農民細心栽培而成，只為了給消費者最美味的口感。

▲▼ 雪白細嫩、酸甜濃郁，嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

為了將牛奶鳳梨的獨特性完美呈現給消費者，加上現代人飲食首重食安，因此縣府與國內最大的生鮮蔬果截切廠福和生鮮公司合作，截切廠具有FSSC22000、HACCP、ISO22000等多項國內外專業認證，要成為消費者手中的水果盒，需要經過一連串非常講究的過程，從產地就要尋找最優質的牛奶鳳梨與農民契作供貨，送至截切廠後，再以人工逐粒挑選分級、確認熟度、經過氣曝式水流及三道冰水洗淨，在低溫溫控環境下進行截切，確保鳳梨鮮度，才能推出符合現代便利需求的盒裝截切鳳梨盒及削皮鳳梨，最後還要在黃金最佳賞味期限內，低溫運送至各大通路，讓全國的消費者品嘗到來自嘉義縣最美味、鮮切的牛奶鳳梨。

▲▼ 雪白細嫩、酸甜濃郁，嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣長翁章梁表示，有穩定的通路契作，農民就可以安心生產，感謝福和生鮮公司與嘉義在地農民契作生產，上市各大超商、賣場通路，打開牛奶鳳梨全國知名度，讓全台消費者都可以吃到又嫩又甜的牛奶鳳梨，期待未來與福和生鮮公司擴大合作，將嘉義優質農產行銷全台。

▲▼ 雪白細嫩、酸甜濃郁，嘉義特有牛奶鳳梨限時上架 。（圖／嘉義縣政府提供）

ET快訊
快訊／外役監逃犯抓到了！　29歲許亞倫落網
快訊／11號颱風「軒嵐諾」最快今生成　路徑曝光
照片曝光！美軍2巡洋艦通過台灣海峽　第七艦隊證實
快訊／北市紅綠燈遭「連根拔起」！　傾斜倒塌躺路口
鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵是蔡英文
快訊／午後雷雨提早開炸！　7縣市大雨特報
台南Josh被妹貼太開心　「新嫂子」臉黑了：小心一點
閨蜜愛穿瑜伽褲「下面形狀明顯」！　她勸遮一下被回這句

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

協助台南大北門區身障朋友自立　社會局與慈光心智關懷協會辦理小作所

視察白河關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程　黃偉哲讓景觀再升級

嘉義特色牛奶鳳梨連鎖通路上架　品質更勝金鑽鳳梨

台南殺警人神共憤！花蓮持續大掃黑　優勢警力專案臨檢

嘉檢民雄模範父親表揚大會宣導反賄選　建立和諧安祥社會

嘉義地檢署結合嘉義市政府　城市夜跑宣導賄選

全民運直排溜冰陳毅帆表現卓越　大比分差距奪下金牌

地方公職人員選舉25日開放領表　9／2登記截止

全國第一座鱟復育濱海環境教育場館動土　將取得綠建築標章

「溪口客家文化館」重開館　打造「尋根溯源」「交融共存」新處所

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

協助台南大北門區身障朋友自立　社會局與慈光心智關懷協會辦理小作所

視察白河關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程　黃偉哲讓景觀再升級

嘉義特色牛奶鳳梨連鎖通路上架　品質更勝金鑽鳳梨

台南殺警人神共憤！花蓮持續大掃黑　優勢警力專案臨檢

嘉檢民雄模範父親表揚大會宣導反賄選　建立和諧安祥社會

嘉義地檢署結合嘉義市政府　城市夜跑宣導賄選

全民運直排溜冰陳毅帆表現卓越　大比分差距奪下金牌

地方公職人員選舉25日開放領表　9／2登記截止

全國第一座鱟復育濱海環境教育場館動土　將取得綠建築標章

「溪口客家文化館」重開館　打造「尋根溯源」「交融共存」新處所

邱鋒澤卸《娛百》主持！「五堅情」小賴接棒上陣

快訊／花蓮外役監逃犯抓到了！29歲許亞倫苗栗落網

小威退休倒數！和姊姊大威獲美網女雙外卡　4年來首度攜手

達比修有7局好投壓制皇家　大聯盟生涯90勝入袋

黛安娜王妃個人座駕　Ford Escort拍得2600萬

協助台南大北門區身障朋友自立　社會局與慈光心智關懷協會辦理小作所

鄭家純「服裝太害羞」　為女性砸千萬網嗨：造福陰間

爽拍療癒系美照！火車呼嘯而過成台南新熱點　還能順遊濕地太過癮

最後一天！3.5萬人擠爆鹽酥雞嘉年華　全國近百知名店家都在高雄

小三「裸體熱舞」娛人夫：性侵你要負責　正宮把影片貼臉書求償

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

快訊／雲林深夜渡劫閃電再現！

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

石門海灣新城翻轉　北海岸景觀增添新風貌

蔡英文現身競選總部力挺蔡其昌

台南「玉井淺山市」登場

台南七股海鮮節七寶宴席開近百桌

蘇貞昌、黃偉哲同台促銷文旦

黃偉哲敲鑼宣布藝術進區展開

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

基隆老大公廟關龕門　鷄籠中元祭落幕

基隆中元祭壬寅年交接癸卯年　郭姓宗親會承擔傳承

2022中國文化大學跨縣市聯誼活動

故宮南院無人機展演　祈福字語保平安

「雨都」基隆水情9/3亮黃燈　停供噴水池、澆灌及洗街

更多熱門

相關新聞

嘉義東石海之夏　親子夏日放電派對登場

嘉義東石海之夏　親子夏日放電派對登場

2022東石海之夏-彩夏趣活動來到第2周， 27日是親子最愛夏日放電派對，從下午開始的歡樂戲水池、彩繪塗鴉牆、氣墊樂園及夢幻大泡泡，晚會由小朋友最愛的YOYO家族活力帶動唱跳，縣長翁章梁晚間也特別到場與大家同樂，諸多家長帶著家中的寶貝們來東石漁人碼頭跟著台上大哥哥大姊姊們帶動唱同歡，現場充滿歡笑聲。

翁章梁兌現承諾贈送電視給獨居長者

翁章梁兌現承諾贈送電視給獨居長者

亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌

亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌

嘉義縣13鄉鎮市衛生所打造示範廚房

嘉義縣13鄉鎮市衛生所打造示範廚房

嘉義縣第二屆國本學堂結業典禮

嘉義縣第二屆國本學堂結業典禮

關鍵字：

嘉義縣牛奶鳳梨連鎖通路金鑽鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

S2O直擊／具俊曄救場2萬人濕身！

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面