嘉義東石海之夏　親子最愛夏日放電派對登場

▲嘉義東石海之夏親子放電派對。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022東石海之夏-彩夏趣活動來到第2周， 27日是親子最愛夏日放電派對，從下午開始的歡樂戲水池、彩繪塗鴉牆、氣墊樂園及夢幻大泡泡，晚會由小朋友最愛的YOYO家族活力帶動唱跳，縣長翁章梁晚間也特別到場與大家同樂，諸多家長帶著家中的寶貝們來東石漁人碼頭跟著台上大哥哥大姊姊們帶動唱同歡，現場充滿歡笑聲。

翁章梁說，今天是屬於兒童的節目，小朋友也有自己的追星方式，當看到電視中自己最熟悉的偶像出現在台上，孩子們都非常高興，大聲的跟唱歌、跳舞，感謝家長們帶著孩子們來到活動現場，希望讓大家更加認識東石，來吃海鮮、玩水，這就是夏天最好的享受！

2022東石海之夏活動4天的下午2點到6點，都有最受小朋友們喜愛的童話世界樂園氣墊遊具、歡樂戲水池與泡泡池，滿足小朋友的玩樂願望，玩樂之間又能增強體耐力；28日下午4點到6點夢幻泡泡派對，現場邀請到泡泡大師製作巨型夢幻氣泡，邀請大家一同來體驗魔幻泡泡世界。

文觀局長許有仁表示，2022東石海之夏活動來到第2周，8月27日親子歡樂主題日後，緊接著8月28日最強女神團即將壓軸登場，爵士DJ陳安、聲林之花林宜廷、電音天后安苡葳、搞怪美少女鬼鬼吳映潔，爵士搖滾搭上壓軸炫彩煙火秀，邀請遊客一起來東石漁人碼頭「FUN夏趣」，也預告接下來10月國慶焰火在嘉義，歡迎全台民眾來到嘉義從暑假一路玩到年底都精彩！

玩累了當然要有美食補充體力，許有仁介紹，東石漁人碼頭常鱻廊道美食街及鱗光大道「嘉有好物」美食產業市集，指定店家消費(不限金額)集滿3家不同店家章還能抽好禮，嘉義縣嚴選手禮協會與嘉義縣特色產業聯盟精選10家在地美食及產業伴手禮業者現場販售，快來嘉好吃好玩好買好滿足，更多活動資訊請至「東石海之夏」FB粉絲團查詢。