翁章梁兌現承諾贈送電視給獨居長者　鼓勵鄉運動顧健康





▲▼ 翁章梁兌現承諾贈送電視給獨居長者，鼓勵鄉親抵厝運動顧健康，由衛生局長趙紋華代表親送探視 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣最用心的長照，看見需求提供最佳服務，暖心照專媒合善心單位，幫獨居中風長者起新厝，縣長翁章梁不忍長者行動不便加速退化，兌現承諾送電視，由衛生局長趙紋華代表親送探視，鼓勵長者收看「抵厝顧健康」節目，每天規律運用。

嘉義縣大林鎮葉伯伯因中風行動不便，經長照中心媒合送餐及家務服務，照管專員家訪時發現葉伯伯家中房屋燒毀，暫住姪子家中，僅靠女兒一人挑起家中經濟重擔，因此媒合社團法人台灣寶島行善義工團，幫葉伯伯完成重建自己家的夢想。

4月23日入新厝時，翁章梁縣長親自祝賀，並鼓勵葉伯伯平時應多外出與人互動，尤其要多運動增加手腳肌力，才能預防延緩失能；因葉伯伯家中無電視機，為了在家也能增加外在環境刺激，提升社會參與，承諾贈送葉伯伯電視機，特別由趙紋華局長親自致送，並提醒葉伯伯要每天收看「抵厝顧健康」，跟著翁縣長做運動，才能健康呷百二。

嘉義縣是全台灣老年人口比率最高的縣市，趙紋華表示，翁章梁縣長為營造全縣運動風氣，加強縣民健康促進認知與行為，預防老化及延緩失能，特製播「在厝顧健康」電視節目(每月一集)，於大揚及世新電視台第3頻道，每日上午7時及下午17時播出，為提供更即時的長照服務，照專全面進駐衛生所，提供在地化長照服務及諮詢，更能貼近民眾需求。

趙紋華說，從葉伯伯這案更能看出成效，照專不只協助評估長照需求，主動與各項資源連結，除滿足照顧服務之餘，也了解到阿公想要有個家的想法，進而透過非正式資源媒合行善義工團協助起新厝，以民眾需求為出發點，細心照顧，讓縣民獲得更完善的老人照顧，實現在地安老的生活。

嘉義縣長照管理中心除了受理長照服務申請，包含常見的沐浴、餐食、交通接送就醫、居家醫療、專業服務、喘息等照顧問題，必要時亦會協助長輩尋求社會福利等各項資源，打造最適合的長照服務；如有相關疑問或任何長期照顧問題亦可洽詢嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750。