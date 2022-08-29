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拒當通勤低頭族　抬頭看北捷廣告有亮點

▲別再低頭滑手機了！北捷讓通勤族搭車充滿驚喜，食衣住行流行趨勢和優惠小確幸都看得到。（採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者郭玲綪／採訪報導

當捷運通勤族是不少人的日常，但是在車箱內很多人不是拿著手機低頭滑啊滑，就是閉目養神休息，其實抬頭看看車箱內裝，會看見不少創意。

運氣好的話，有機會搭到捷運彩繪車箱。快車肉乾和調皮搗蛋的蠟筆小新聯名，從手拉環、海報到窗貼，都有蠟筆小新的圖案，充滿童趣。 炎炎夏日最想喝點冰涼的乳酸飲料，「健酪」微酸微甜的滋味是很多人記憶中的味道；還有清爽、暢快、助消化的「奧利多」，雖然車箱內禁止飲食，先讓你用眼睛享受清涼。

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

▲北捷車箱從手拉環、海報到窗貼，都有快車肉乾與蠟筆小新聯名款的圖案，童趣十足。（圖／記者姜國輝攝）

中秋節快到了，是否在為送什麼禮物傷腦筋？半島精品「星廚系列」的迷你月餅是不錯的選擇。禮盒裡月餅配茶，與親友沏茶賞月別有一番雅興。 主題車廂還有這裡，覺得上班常常電腦卡卡不給力嗎？捷運車箱搭載大家最常用到的文書處理軟體，提供最佳解決方案。

更讓人意想不到的，原來捷運裡竟然也暗藏偏財運。雖然現在因為疫情暫時出不了國，但是國旅正夯，台灣在地的旅遊平台AsiaYo，不只幫忙整理出有配合國旅補助的優惠住宿，也再加碼折扣。AsiaYo專案經理李至堯表示：「除了民眾可以申請得到的1300元的悠遊國旅補助以外，我們平台還會再提供給新的AsiaYo使用者200元折扣。只要上我們AsiaYo不論是手機APP、還是網頁上面，都可以訂到這樣的優惠」。

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼國旅正夯，台灣在地的旅遊平台AsiaYo，不只幫忙整理出有配合國旅補助的優惠住宿，也再加碼折扣兩百元。下圖為AsiaYo專案經理李至堯。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

除了捷運車箱，捷運月台也不單調。捷運中山站外有出生在台灣、日本茨城縣長大的渡邊直美擔任茨城縣的觀光大使。一次把茨城縣的能量景點以及「開運」主題美食介紹給大家，讓民眾認識她成長的地方之外一秒偽出國。

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

▲中日混血的渡邊直美擔任日本茨城縣觀光大使，介紹當地景點與開運美食，一秒偽出國。（圖／記者姜國輝攝）

文湖線轉忠孝復興站路上也有好風景，韓國人氣女星IU換上「New Balance」一身活力運動裝扮和粉絲們熱情打招呼，鼓勵大家走出N種的自己。接著沿著捷運最長手扶梯往下，女星劉品言穿上「石墨烯塑崩未來褲」展現好身材，是不是一整天的精神都來了呢？

手遊愛好者也不孤單！板南線忠孝復興月台上，艾玩天地推出的輕科幻風格遊戲「幻塔」，讓拓荒者沉浸於世界冒險的魅力中。往前搭一站到忠孝新生站，藝人Selina在高自由度時尚生活遊戲「以閃亮之名」當中，呼朋引伴進入閃亮世界，創造個人專屬時尚生活。

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼手遊族看過來，藝人Selina和賀軍翔代言線上遊戲，吸引民眾目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

另一頭男神賀軍翔則在SLG戰爭手遊「我在三國做將軍」裡，化身威猛武將趙子龍，決戰皇城之戰一統三國，民眾只要有注意到都覺得超有創意。捷運通勤族王小姐就表示：進出捷運票口是最不會拿手機的時候，就會注意到四周的一些廣告內容，其實滿多都做得滿有創意的，或者說他們的色彩都做得滿鮮豔的，就會吸引到我的目光。

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

▲公車族等車不無聊，藝人吳姍儒陪粉絲等公車。（圖／記者姜國輝攝）

沒機會搭捷運的公車族也別失望，公車站街道家具現在也很有創意，藝人吳姍儒陪你一起等公車，還推薦愛用的「森歐黎漾洗髮精」，炎炎夏日也能神清氣爽，地點就在忠孝敦化站外。另外松江路行天宮公車站也好特別，一邊是白髮剋星「美吾髮逆齡洗護染」，還你一頭烏黑秀髮，另一頭是台灣微軟建置的「好神宮」，Q版神明排排站，都是上班族平常會使用到的文書處理小幫手，齊聚一堂保佑大家工作順順平安。

▲▼台北捷運,北捷,8月宣傳,燈箱廣告,板南線,忠孝復興站,忠孝新生站,中山站,行天宮站,公車亭,車廂創意。（圖／記者姜國輝攝）

▲行天宮公車站前打造好神宮，Q版神明保佑工作順順平安。（圖／記者姜國輝攝）

光是搭個公車和捷運，食衣住行的流行趨勢和創意巧思一次就能看飽看滿，誰說通勤時間只能當低頭族，美好事物就在身邊。

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