增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

▲蘋果預計在iPhone上加入更多廣告。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者Mark Gurman在Power On透露的最新消息，蘋果預計將會讓廣告出現在iPhone與iPad之上，並且在新聞與股市的App中出現，為了創造更多收入。除了這兩大App之外，蘋果的App Store與地圖也會出現廣告。

Mark Gurman表示，蘋果已經在測試地圖App的廣告功能，例如餐廳只要付費，就可以讓自己的搜尋結果靠前，此外，預計也會延伸至Apple Podcasts和Apple Books，一樣可能讓搜尋結果靠前，或是顯示廣告在頁面上。

去年，蘋果推出一項名為「App追蹤透明度」的功能，讓用戶自行決定是否讓開發者在其他應用和網站上對其進行追蹤，這是銷售分析收集用戶數據的主要方式，這樣才能投放相關性更高的廣告。通常而言，廣告相關度越高，售出的機率越高就越多。

這項新功能也衝擊許多大公司的廣告業務，Meta Platforms和Snap等公司的感受更明顯，這些巨頭表示，因為蘋果的政策調整而損失數十億美元。然而，小型開發者也透露，這項功能顛覆他們的業務。

外媒報導也指出，蘋果在衝擊別人廣告業務的同時，自己反而準備逐步擴張自己的廣告業務。而蘋果廣告平台副總裁Todd Teresi，也針對廣告業務發表看法，年收入目標將從現在的每年40億元，提高至三位數，也就是要增長三倍。