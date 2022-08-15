　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

▲蘋果預計在iPhone上加入更多廣告。（圖／9to5mac）

▲蘋果預計在iPhone上加入更多廣告。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者Mark Gurman在Power On透露的最新消息，蘋果預計將會讓廣告出現在iPhone與iPad之上，並且在新聞與股市的App中出現，為了創造更多收入。除了這兩大App之外，蘋果的App Store與地圖也會出現廣告。

Mark Gurman表示，蘋果已經在測試地圖App的廣告功能，例如餐廳只要付費，就可以讓自己的搜尋結果靠前，此外，預計也會延伸至Apple Podcasts和Apple Books，一樣可能讓搜尋結果靠前，或是顯示廣告在頁面上。

去年，蘋果推出一項名為「App追蹤透明度」的功能，讓用戶自行決定是否讓開發者在其他應用和網站上對其進行追蹤，這是銷售分析收集用戶數據的主要方式，這樣才能投放相關性更高的廣告。通常而言，廣告相關度越高，售出的機率越高就越多。

這項新功能也衝擊許多大公司的廣告業務，Meta Platforms和Snap等公司的感受更明顯，這些巨頭表示，因為蘋果的政策調整而損失數十億美元。然而，小型開發者也透露，這項功能顛覆他們的業務。

外媒報導也指出，蘋果在衝擊別人廣告業務的同時，自己反而準備逐步擴張自己的廣告業務。而蘋果廣告平台副總裁Todd Teresi，也針對廣告業務發表看法，年收入目標將從現在的每年40億元，提高至三位數，也就是要增長三倍。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

選戰到來網軍白熱化　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16「永遠顯示」功能大亮點

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

選戰到來網軍白熱化　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16「永遠顯示」功能大亮點

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro最新渲染圖！　搭載iOS 16有大亮點

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

發布倒數計時！設計師曝「iPhone 14 + iOS 16」渲染圖

最便宜iPad新款渲染圖流出　取消3.5mm耳機孔

蘋果秋季發表會快來了！外媒盤點5大注目新品傳言

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

三星Galaxy Fold 4與iPhone 14系列哪個更好？外媒盤點五規格比較

增加營收！蘋果iPhone App將全面「加入廣告」

史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

選戰到來網軍白熱化　　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

要跟iPhone 14打對台？Google暗示新旗艦Pixel 7將於9月登場

開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

更多熱門

相關新聞

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

距離蘋果秋季發表會的日期越來越近，外界高度關注新款iPhone的規格與售價，日媒《 iPhone-Mania》近期發佈新機的預測價格，以儲存容量高達2TB的 iPhone 14 Pro Max旗艦機款為例，售價將達26.4萬日圓以上，若以今（14）日匯率換算為新台幣，其售價將一舉逼近6萬元大關，提供想換機的果粉參考。

iPhone「電池百分比」回歸　網酸：安卓贏了

iPhone「電池百分比」回歸　網酸：安卓贏了

台南公車LED燈廣告多字太小

台南公車LED燈廣告多字太小

無懼手機市況委靡　外媒曝蘋果今年iPhone新機出貨估維持去年水準

無懼手機市況委靡　外媒曝蘋果今年iPhone新機出貨估維持去年水準

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

iPhone用戶最常見使用問題竟是「這個」！　熱登Google搜尋第一名

關鍵字：

iPhone廣告

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面