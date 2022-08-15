臺北捷運營運績效有目共睹　系統可靠度國際間名列前茅

▲台北捷運公司以安全品質、服務水準、旅客滿意度「三高」最為重視，營運可靠度再創新高。（圖／記者袁茵攝）

生活中心／綜合報導

台北捷運串起雙北地區大生活圈，是許多通勤族重要的交通工具之一，今年營運可靠度創下歷年新高，在國際地鐵名列前茅，對於所有系統異常事件發生原因，台北捷運公司強調，會深入追蹤檢討、力求改善，不足之處仍將持續精進，呼籲外界勿以「3天出包1次」，抹煞全體捷運同仁的努力。

營運可靠度（MKBF），為世界各國地鐵系統通用的可靠度指標營運績效標竿，指的是每發生1件5分鐘以上行車延誤事件之平均行駛車廂公里數，數字越大，代表系統越穩定，台北捷運截至目前為止，MKBF已達1392.4萬車廂公里，創下歷年最佳成績。

▲台北捷運延誤時間圖表。（圖／截取台北捷運官網）

對於日前有相關媒體報導北捷系統異常事件，對此，臺北捷運公司強調，以中高運量運輸為例，每日發車約3,100車次，3天總發車數約9,300車次，車門開關門超過300萬次，若發生相關設備異常，以旅客安全為最高考量，呼籲外界勿以「3天出包1次」，抹煞全體捷運同仁堅持安全營運的亮眼成果。

台北捷運表示，經統計，近2年平均每開關門900萬次才發生1件車門異常事件，相較104年至109年間，平均每760萬次發生1次，車門可靠度已大幅提升，另外，目前發生延誤5分鐘以上事件的間隔天數，由過去最佳的106天拉長為131天，以2020年來說，北捷發生5分鐘以上延誤事件僅為10件，是全世界發生件數最少的地鐵系統。

▲根據2020MKBF資料統計，台北捷運延誤5分鐘以上次數僅有10件。（圖／截取台北捷運官網）

台北捷運未來將持續推動系統營運可靠度(MKBF)等專案，精進維修作業與營運管理層面，提升行車運轉安全、設備可靠度及妥善率，減少事件發生，同時也希望外界對於全體同仁堅持安全營運的亮眼成果給予肯定。