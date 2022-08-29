北捷女乘客遭松鼠咬傷　飼主遭罰1500元

記者蔡佩珈／台北報導

台北捷運8月16日清晨發生首宗松鼠咬傷人案，1名女乘客搭乘板南線忠孝新生站月台候車時，突遭1隻松鼠爬上身並咬傷右腳後膝處，所幸遭咬女子就醫後並無大礙。北捷指出，飼主違反《大眾捷運法》規定，須處新台幣1500元罰鍰，呼籲乘客帶寵物上車，須遵照台北捷運系統旅客須知，如攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固。

▲北捷板南線。（示意圖／記者屠惠剛攝）

北市捷運警察隊第三分隊警員陳信君、榮联慶當時擔服巡邏勤務，接獲通報忠孝新生站有旅客需要協助，陳員等2人到場調閱相關監視器影像後，發現係一名女乘客於該站月台候車時，突然遭松鼠爬上身並咬傷右腳後膝處，旅客趕緊向台北捷運站務人員求助，造成不小騷動。

原來該松鼠飼主從忠孝新生站搭乘捷運，因人潮眾多，攜帶裝松鼠寵物箱遭到擠壓變形產生空隙變大，致使松鼠逃脫。飼主於列車行駛後才發現松鼠不見，立即搭捷運折返尋找、所幸順利將松鼠抓回，這才知道自己飼養的松鼠咬傷其他乘客。

對此，北捷指出，本案違反《大眾捷運法》第50條第1項第8款規定：「未經許可攜帶未裝於獸籠或其他容器內之動物，進入站區或車輛內，處新臺幣1500元罰鍰」。

北捷補充，另根據台北捷運系統旅客須知第27點規定，攜帶動物進入站區或車輛內，除本公司另有公告外，應將動物裝於尺寸不超過長 55 公分、寬 45 公分、高 40 公分之寵物箱、小籠或小容器內，且包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，動物之頭、尾及四肢均不得露出。

北捷呼籲，乘客乘坐大眾運輸工具屬公共空間，飼主帶寵物上車，須遵照台北捷運系統旅客須知，如攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固。