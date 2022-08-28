消防員撲滅山火後撤離…市民夾道歡送　正妹突拉到一旁強吻

▲山火救援人員撤離，民眾歡送畫面曝。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸近日受熱浪侵襲，各地都出現極為罕見的高溫天氣，其中已持續40度以上高溫很長一段時間的重慶市，包括北碚、巴南、大足、長壽、江津等地，都先後發生了多起森林火災。對此，各地森林消防救援人員紛紛馳援重慶，一到當地就馬上投入撲滅山火的緊急救援行動，不少人當場累癱，畫面令人揪心。

綜合陸媒報導，8月26日8時30分，經撲救山火的消防救援人員和武警官兵各方共同努力奮力撲救，重慶北碚和長壽萬順的森林火災，各處明火已全部撲滅，全面轉入清理看守階段。在熊熊燃燒的山火面前，沒有造成任何的老百姓員傷亡，也沒有給市民造成不可挽回的重要財產和設施損失，消防人員功不可沒。

遠道前來重慶馳援的消防官兵，徹夜奮戰完成任務從火場撤離下山，準備要離開時，重慶市民自發組織起來，手中揮舞著小紅旗，熱情地夾道歡送雲南森林消防武警官兵。更是有不少的重慶市民，攔住了消防官兵們的汽車，表示自己非要送物資給他們，如果消防官兵們不打開車門，他們就會一直攔著汽車。

不僅如此，畫面還捕捉到一位女市民，先是拉著一名消防員的手，將他拉到一旁拍照合影，隨後突然強吻了消防員。當時消防員還沒有反應過來，一臉懵住了的樣子，隨後2人相視一笑，都善意地回應了女市民的熱情。

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