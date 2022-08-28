假勞力士寄台中警察局長！詐騙送上門　首件「一頁式廣告」判有罪

▲台中市警察局前局長陳嘉昌任內，曾收到仿冒勞力士手表包裹，成為警方破獲一頁式詐騙廣告關鍵證物。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

2016年11月18日早晨，一個小包裹寄到台中市政府警察局，收件人是時任台中市警察局長陳嘉昌（後轉任台北市警察局長，已退休），秘書收下後，代墊貨款4599元，放在局長桌上，陳嘉昌回辦公室後，發現這個不曾訂購的包裹，心中十分狐疑，退至物流中心打開後，赫然發現是一隻仿冒的勞力士手錶，陳嘉昌覺得案情並不單純，要求所屬追查，意外破獲首件遭法院判決有罪的臉書一頁式廣告詐騙案，本案也被列為檢警偵辦網路詐騙教材。

本案發生時，台中警方原本懷疑特定集團勾結海關等不肖公務員鎖定政府高階官員寄假貨，因此向廉政署檢舉，廉政署徹查半年後，發現並無公務員違法事證，因此案子繞了一圈，又回到台中市警局，不過原先承辦單位認為本案可能只是誤寄商品，並不以為意，直到台中市刑警大隊接手後，發現案子並沒有想像中的單純，交由市刑大2線2星警官吳豈森（已調任台中市警局第4分局）承辦，案情終於有了轉機。

吳豈森發現從事「理貨包裝業（仲介兩岸物流業務）」的駿速國際運通公司方姓負責人涉嫌詐騙情節重大，與承辦檢察官吳孟潔（已轉任法官）、及台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良（現為台中高分檢檢察官）等人密商後，決定採取最有效、也是最辛苦的偵辦方式—監聽，法官核發監聽票後，吳豈森從2017年5月到11月，開始為期半年、漫長而辛苦的監聽過程，並大致勾畫出方男勾結大陸電商賣爛貨假貨的輪廓，事後經過檢警聯手查抄駿速公司位於桃園的倉庫，證實吳豈森的判斷完全正確。

▲駿速公司在桃園的倉庫遭檢警大規模掃蕩爛貨和假貨（右），左為駿速公司方姓負責人。（圖／警方提供、臉書）

台中檢警2017年底展開大規模搜索約談，因被害消費者多達數萬人，遂依北中南分區抽樣詢問消費者被騙情形。有被害男性民眾「悲憤地」向檢察官訴苦，自己莫名其妙收到情趣用品包裹，被太太痛罵一頓、實在百口莫辯；還有民眾收到的手錶不但是仿冒品，竟然指針「畫在錶面上」；另有女性民眾訂口紅竟寄來蠟筆；有人訂香水、卻收到比浴廁清潔劑還臭的不明液體。至於3C產品也很誇張，除了是仿冒品和次級品，不少手機無法插卡、接電源，許多介面還是大陸簡體字、甚至是泰文，不能轉換成中文正體字，讓消費者欲哭無淚。

為何從事「理貨包裝業」的駿速公司能勾結大陸電商賣假貨？原來我們政府規定，兩岸物流業者不能直接簽約運貨，因此駿速公司這種仲介兩岸物流業務的「理貨包裝業」應運而生，駿速2015年6月3日申請公司設立登記後，一方面與大陸的遠洋嘉通公司、天馬通運等物流公司簽約，再與台灣的統一速達公司（黑貓宅急便）、大榮貨運、新竹貨運等物流公司簽約，貫穿兩岸物流管道。

當台灣消費者在臉書看到一頁式廣告，以「低價促銷」、「限時下殺」、「清倉拍賣」、「貨到付款」、「7天鑑賞期」、「無條件退貨、退款」等廣告話術被騙下訂後，商品就會透過駿速合作的物流公司交給消費者。但實際商品與廣告差異甚大，甚至還會寄貨給從未訂購的消費者（前台中市警察局長陳嘉昌就是這樣收到假勞力士錶）或將架上的退貨重複出貨給不同消費者。

由於駿速公司是按件計酬，因此送貨愈多、利潤愈高，上架費、重出貨費都可以向大陸電商收取，每次重出貨一筆至少可賺100元，因此造成大量假貨、爛貨重複傾銷台灣。

檢警調查發現，爛貨和假貨被退貨後，通常會第2至4次出貨，消費者收貨率約為6到7成，直到這些爛貨和假貨退無可退，就會稱斤論兩大清倉，以1公斤10元的價格賣給回收業者，最後被打包成為流竄夜市和地攤販賣的「盲包」。

檢警查出，2016年12月間，方男經由大陸的天馬公司介紹大陸電商「石頭」的黃姓經理合作拓展網購商品業務，駿速公司負責建置倉儲空間存放退貨商品，等新消費者下訂再重複出貨。原本大陸電商「石頭」要求駿速拆除退貨的包裹外箱，以「裸貨」方式等待出貨，後來因為退貨太多，倉庫放不下，「石頭」的黃姓經理遂出資200萬元在桃園蘆竹興建倉庫，租金、水電費、員工薪資雙方各負擔一半。

本案經台中地檢署起訴後，台中地院今年5月25日宣判，依詐欺取財和販賣仿冒品等罪判決駿速公司方姓負責人應執行有期徒刑2年，駿速公司賴姓主管應執行有期徒刑1年6月，負責倉管、會計的吳姓、林姓、陳姓員工各應執行有期徒刑10月。駿速公司則在檢警大力查抄下於2019年8月27日解散。

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