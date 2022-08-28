婦人全身奇癢無比「竟與後院曬衣有關」　醫：這種蟲會吸人血！

▲婦人身上冒出大片紅疹，醫師推測與她在戶外曬衣有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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戶外曬衣要小心！一位50多歲女性，因全身疹子奇癢無比就醫，經檢查發現大片紅疹密集分佈於腹部、腰部、大腿內側及肩頸等處，類似情形從前曾經發生過兩次，詢問病史發現該民眾固定於後院曬衣，該處經常會有八哥出沒。另一案例為60多歲男性，腹腰、腋下、肩頸出現散在性癢疹，本身有種菜養雞。再一案例為60多歲女性，腹部、腰部、肩頸、手臂，大腿內側等處出現相當多的群聚性癢疹，詢問得知房間窗型冷氣上方有鴿子築巢。第四例為60歲女性也有類似症狀，多處散在性癢疹，家中陽台有珠頸斑鳩築巢及哺育幼鳥。

北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，禽蟎臨床案例每年4月底就開始出現，一直延續到8月，以5月為高峰。這樣的時間分佈符合鳥類繁殖期，這時候求偶、築巢、覓食活動最為頻繁。

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禽蟎因環境而有不同種類，台灣見到的叫「熱帶禽蟎」。禽蟎寄生於各種鳥類及雞隻的皮膚表面吸血為食，也可闖進屋內吸食人血。蟲體肉眼可見，成蟲體長約0.7毫米8隻腳，灰白色，吸飽了血會變成紅棕色。爬行速度和螞蟻差不多，如果沒有繼續吸血可存活至少一周。顯微鏡觀察發現肢體末端有傘狀吸盤，推測便於吸附於飛行的鳥類。禽蟎的生命周期從孵化至成蟲約一周，期間必須吸食禽鳥雞隻的血液才可以完成生命周期。生活習性為白天躲藏，晚上出來活動及吸血。

▲婦人大片紅疹密集分佈於腹部、腰部、大腿內側及肩頸等處，類似情形從前曾經發生過兩次，醫師推測與她在戶外曬衣有關。（圖／市立聯合醫院提供）

潘企岳說，禽蟎叮咬的疹子是丘疹樣蕁麻疹，通常成群地出現，也可能散在出現。最常見於腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側，叮咬的軌跡會停在衣褲、胸罩、肩帶的邊緣是一大特徵。診斷禽蟎叮咬，除了臨床特徵，還要仔細詢問鳥禽類相關蹤跡，例如窗外、冷氣旁、陽台是否有鳥巢，建築物是否常有鳥類出沒停留，是否於戶外晾衣，是否養雞。如果病人抓到蟲子帶來當然就能立即辨認診斷。

禽蟎叮咬經常和跳蚤、臭蟲叮咬及疥瘡混淆。該如何分辨呢？潘企岳解釋，雖然跳蚤、臭蟲叮咬反應也是丘疹樣蕁麻疹，不過疹子可能大一點，且不會像禽蟎叮咬這麼密集。病史詢問對鑑別診斷也很重要，譬如家中有老鼠出沒則可能是跳蚤叮咬，曾看到樣似蟑螂的小蟲則可能是臭蟲叮咬。疥瘡疹子相對小很多而非丘疹樣蕁麻疹，另外可能產生棕色節結，加上好犯的典型部位，與禽蟎叮咬分辨並不困難。

▼戶外曬衣要小心，禽蟎上身癢不停。（圖／北市立聯合醫院）



至於如何擺脫及防範禽蟎的危害，首先要防止鳥類於房子外棲息築巢，特別是窗外、冷氣旁、陽台等處。若發現鳥巢可等小鳥成長離巢後盡速清除。暫時離開已入侵的房間或空間並使用殺蟲劑來清除禽蟎。儘量避免於戶外晾曬衣物，尤其是有鳥類出沒的處所。家中保持乾燥，使用空調及除濕機可加速禽蟎的死亡。

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