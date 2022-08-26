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交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

▲男子出差3個月回來，發現女友變成別人的妻子。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

一段感情除了需要彼此包容，也不應該有所欺騙，否則要走得長久非常困難。中國湖南有一名男子，和女友交往3年，沒想到從外地出差回來後，赫然發現女友已經成為別人的妻子，更讓他目瞪口呆的是，女友還隱藏著驚人秘密。

男子秦斌2016年剛經歷和前妻離婚以及公司破產，在友人的介紹下認識一名安徽女子楊曉艷，2人很快就確定戀愛關係，穩定交往了3年，他的事業也愈來愈成功，對女方有求必應，這段期間總共轉了100多萬人民幣（約440萬新台幣）給對方。就在2人準備談論婚嫁時，楊曉艷卻表示自己不能結婚，因為她早就結婚，還有一個兒子，甚至拿出結婚證。

交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

▲楊曉艷早就已經結婚。（圖／翻攝自網易新聞）

秦斌心碎不已，忍痛提分手，但楊曉艷不願意，承諾會盡快離婚，過沒多久她拿出離婚證表明已經離婚，秦斌這才放心繼續交往，2019年因為工作關係到外地出差，怎料3個月回來後，發現家中密碼被更換，也連絡不上女友，不得已只能暫時住在酒店度日。

交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

▲楊曉艷擁有多重身分。（圖／翻攝自網易新聞）

經過多方查證，秦斌透過警方找到一些蛛絲馬跡，原來女友楊美艷擁有多重身分，一張照片下印有各種不同資訊的身分證，這些身分都已婚，甚至在和他交往時，還與第2任丈夫處於婚姻關係中。更讓人跌破眼鏡的是，在他出差的3年間，楊美艷火速和別的男人結婚。

沒多久，楊美艷被警察帶去派出所，因為以前用其他身分註冊公司，詐騙不少無辜民眾的錢財後人間蒸發，被許多債主找上門。在了解事情的一切原委後，秦斌不打算起訴，而選擇和楊美艷徹底了斷，楊美艷也不作任何挽留，希望能盡快結束這段情感糾紛，最後2人和平分手，好聚好散。

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