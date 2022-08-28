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社會 社會焦點 保障人權

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉...派出所相見淚崩了

記者許權毅／台中報導

真的會急壞！台中一名洪姓父親21日急忙到派出所求助，他表示自己31歲兒子被派到越南工作，看到柬埔寨事件相當擔心兒子變成「豬仔」遭虐。兩人雖有用通訊軟體通話，但總覺得兒子交代不清，且「沒看到本人」仍難放下心。透過警方查詢，確定洪男已經返台在旅館檢疫中，洪男得知父親急到找上警方幫忙，趕緊申請外出到派出所跟父親相見，也讓洪父瞬間眼淚潰堤。

▲▼台中一名父親擔心在越南工作兒子變成豬仔，急到請警方協同確認兒子狀況以及所在地。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名父親擔心在越南工作兒子變成豬仔急到落淚，並到派出所請警方協助確認兒子狀況以及所在地。（圖／記者許權毅翻攝）

洪姓男子本身是越南製鞋廠幹部，因為疫情許久沒有返國，平常都用通訊軟體語音聯絡，一時也沒想到可用視訊對話。近日洪父看到人蛇集團詐騙等新聞，相當擔心兒子安危，並認為僅靠電話難以確定有沒有「被控制」，急得到烏日派出所尋求警方幫忙。警方查詢後發現洪男確實正在旅館檢疫，兩人通上電話，洪父哽咽地說「以後不要這樣，讓『序大人』擔心，你都沒消息，都隨便說說。」

▲▼台中一名父親擔心在越南工作兒子變成豬仔，急到請警方協同確認兒子狀況以及所在地。（圖／記者許權毅翻攝）

▲經警方幫忙，聯絡上兒子並且確認人就在台灣進行檢疫。（圖／記者許權毅翻攝）

洪男得知爸爸「沒看到本人放不了心」，依照政府防疫規定中緊急需求申請外出。在派出所看見兒子在眼前沒事後，也讓洪父眼淚潰堤，坐在椅子上欣喜拭淚。

▲▼台中一名父親擔心在越南工作兒子變成豬仔，急到請警方協同確認兒子狀況以及所在地。（圖／記者許權毅翻攝）

▲洪父在派出所跟兒子相見，慶幸人平安無事。（圖／記者許權毅翻攝）

烏日分局表示，目前國人在境外求職有遭受詐騙，甚至淪為人口販賣的被害者，並受暴力對待等情形，將持續以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向努力。

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