「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

▲人夫被妻子每月6到9千元的外送開銷嚇了一跳。（圖／CTWANT提供）

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真是家家有本難念的經。一名男網友最近就因「叫外送」的問題與老婆有些嫌隙，他能理解老婆因工作不太會做家事、煮飯和照顧小孩，甚至家中開銷全由他埋單也沒問題，但「每月將近9千元」的外送費卻讓他直呼不值得，問網友：「該怎麼委婉地說出口？」

原Po在臉書社團《匿名公社》發文表示，他與老婆每月有13萬的雙薪收入，雖然家裡和娘家每月1到3萬元的開銷都是由他負擔，不過原Po認為這些花費處理起來不是什麼問題，唯獨老婆「只想叫外送吃飯」這點讓他不敢恭維，甚至有些難以理解。

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原Po指出，自家明明住在市區，出門騎車買三餐也就5到10分鐘的事情，老婆卻只會用外送平台訂餐，讓家裡多了許多非必要開銷，他計算出「騎車出去來回15分鐘買5人份傳統早餐約250，但是用外送大約375到400，這多出來的100多，整個月就多了6到9千元非必要支出」。

原Po感嘆，自己因為工作關係，「等我下班買，小孩都餓死了」，但又不知道怎麼委婉說出要老婆別再叫外送。對此，網友們表示「你覺得15分鐘沒什麼，不代表你老婆就能撥出15分鐘」、「你都說雙薪了，她也要上班，老娘也累，叫外賣不行嗎」、「看要加入會員省外送費，還是找有自己外送的店家」，還有網友笑說：「連這種事都不能直接說？你們關係有那麼差嗎？」

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