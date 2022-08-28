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穿比基尼拉票！日系正妹「宣布選里長」　網見真相：差點搬去台中

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／wdj_530）

▲江溫蒂發文宣布參選，但隨即公布真相。（圖／翻攝自Instagram／wdj_530）

記者曾筠淇／綜合報導

距離九合一選舉剩不到100天，各個候選人都卯足全力，就是要讓選民投自己一票。值得一提的是，前陣子永福里里長候選人陳紫渝因亮麗外型受到關注，如今又有一名IG擁有2.6萬粉絲的正妹貼出競選海報，宣布參選！消息掀起討論，不過本尊也隨即公布真相，「這次要參選是假的」。

這名正妹叫江溫蒂，在IG上擁有2.6萬粉絲，她26日就發文表示，「大家好！我是江溫蒂！我是今年台中市南屯區大誠里里長參選人。」她相信青春活力的美少女一定能成為改變世界的力量，「美少女都擁有可以把世界變可愛的魔法！」

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因此，江溫蒂也提到，她決定從參選里長開始，用可愛和閃亮亮的力量來改變世界，「懇請支持！江溫蒂！」不過，她卻隨即話鋒一轉，直言「還沒當老師之前想要選里長是真的，但這次是參選是假的」，等到4年後，她再去角逐全台最美里長的稱號。

此外，江溫蒂貼出的照片其實頗有誠意，她穿上深藍色比基尼並跳起來，青春洋溢！眼睛瞇成一線、甜笑的模樣也融化不少粉絲的心。她更在圖片上P字，「大誠里里長候選人」、「青春！活力！閃亮亮美少女」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我一定投」、「太酷了」、「票給你，雙手奉上」、「別人家的里長從來不讓人失望」、「太凶狠了，太可惡了」、「如果當選想必會一堆人想遷戶籍」。還有網友得知真相後表示，「我剛剛以為是真的這次要選」、「差點搬去台中」。

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