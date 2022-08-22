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陳紫渝「一早公主頭拜票」！甜曬自拍福利　萬人簽到：住進我心

▲陳紫渝「一早公主頭拜票」！甜曬自拍福利。（圖／翻攝自臉書／永福里陳紫渝）

▲陳紫渝在鄰里間拜票。（圖／翻攝自臉書／永福里陳紫渝）

記者周亭瑋／綜合報導

年底九合一大選在即，新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因外型甜美爆紅，一舉一動都引來廣大關注，稍早她在臉書PO出拜票照，短短1小時已狂吸超過1萬讚，粉絲們更蓋樓打氣，「支持陳紫渝，此生永不渝」、「紫渝里長早安」。

陳紫渝今早PO出自拍與拜票照，甜笑說「星期一早安！早上的拜票行程，大家上班加油！」只見她綁著公主頭，穿著競選背心、黑色短T與牛仔長褲，一身輕便地在鄰里間拜票。

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對此，大票網友湧入留言，「第一次這麼想參加競選活動」、「所有的資源都比不過腳勤，勤走基層傾聽民意，妳會成長很快，加油」、「早安，什麼時候來台南拜票呢」、「謝謝里長，整個Monday blue都沒了，變成Monday purple」、「天氣炎熱記得多喝水」、「這不是永福里而已，這是住進我心裡」。

▲陳紫渝「一早公主頭拜票」！甜曬自拍福利。（圖／翻攝自臉書／永福里陳紫渝）

▲她還附上了一張自拍照。（圖／翻攝自臉書／永福里陳紫渝）

現年23歲的陳紫渝於本月初設立臉書專頁，並投入新北市永和區永福里的里長選舉，她曾發文解釋，自己是受到媽媽影響才出來參選，「即便紫渝年輕，讓大家對我有些疑慮，但我想說：年輕容易學習，年輕可以累積經驗，年輕才有體力，年輕，是一個充滿希望、幹勁、力量的詞義。我要永福里煥然一新。」

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