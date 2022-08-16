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全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事

記者陳雕文／新北報導

現年23歲的陳紫渝於本月初表示，將投入新北市永和區永福里的里長選舉，網友看到其超美外型，紛紛在底下留言說「準備遷戶籍了！」臉書粉絲數量如今已超過5萬人，還有基隆、桃園、台南、高雄等地區的粉絲特地到競選籌備處加油，陳紫渝也大方合照。陳紫渝受訪表示，爆紅後更想做一件事。

▲▼新北市永和區永福里長參選人陳紫渝。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

▲新北市永和區永福里長參選人陳紫渝。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

陳紫渝畢業於德明財經科大，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選。

據了解，陳紫渝本月12日透過粉專發文，邀約大家不分里別一起來泡茶聊天，並附上一張她跟看板的合照，由於仙氣動人引起網友熱烈討論，除了喊著要遷戶籍、求交往，還有女網紅說，「正到爆欸！！！我有雞雞就會求交往了！！」而該篇貼文短時間內就超過8萬個讚。

▲▼陳紫渝。（圖／記者陳雕文攝）

▲身高155公分的陳紫渝仙氣動人，與來自萬華區的粉絲合照。（圖／記者陳雕文攝）

對此，陳紫渝表示，當初就只是想在臉書專頁發布一個競選籌備處的消息，沒想到那篇貼文流量這麼多，當天晚上臉書通知一直響，我就有點嚇到，因為原本專頁大約是200人按讚，其實我已經很開心，當下還截圖紀錄一下，後面就開始暴漲，真的是出乎意料。

陳紫渝解釋，原本設這個粉專主要是想表達我的政見跟理念的，或是一些競選過程，如果有相關活動就可以透過這個平台告訴大家。很謝謝大家的按讚與留言支持，也希望之後大家也可多看看我所發表的政見。

▲▼陳紫渝。（圖／記者陳雕文攝）

▲陳紫渝感謝大家並表示，當初粉專收到200個讚時，她已經很開心還截圖紀念，沒想到一夕爆紅，又驚又喜。（圖／記者陳雕文攝）

記者日前登門拜訪時，直擊一群年輕人聚在競選籌備處門口，原來都是陳紫渝的粉絲，言談之中可知，有人從桃園來，有的是住在別的里，都是看到新聞後，前來為陳紫渝加油打氣，而她也大方與眾人合照。陳紫渝分享，目前遇過基隆、汐止、台北、桃園、新竹、台南、高雄等地區的粉絲，令我非常驚喜，很謝謝大家的支持。

▲▼陳紫渝。（圖／記者陳雕文攝）

▲陳紫渝跟桃園等地的粉絲合影。（圖／記者陳雕文攝）

陳紫渝說，大家的鼓勵讓她更想做一件事，就是「盡力讓永福里更好！」目前提的政見大方向有三：第一，改善交通，由於鄰近永福橋的巷子經常發生車禍，若我有幸當選，將爭取增設交通號誌、改變停車格位置等；第二，由於永福里內長輩居多，因此希望透過設立社區健康站，提供長者量血壓等服務；第三，環境清潔，改善道路、水溝積水及蚊蟲問題。

陳紫渝補充說，爆紅當下固然驚喜，但回到現實生活，還是會一步一步耕耘，會認真拜訪里民，去了解大家的需要，把該做的事情做好，謝謝大家的鼓勵跟關心，一定會好好努力，不會讓大家失望的。

▼陳紫渝被封為「最美里長」，但她透露只想嫁給永福里。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

▲▼新北市永和區永福里長參選人陳紫渝。（圖／翻攝自陳紫渝臉書）

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