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「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝　年底要參戰這1里　

記者賴文萱／高雄報導

年底九合一大選，美女候選人參戰總是會引起熱烈討論，近來LINE群組間就出現一組「女里長參選人」照片流傳，照片中她大秀火辣身材，被網友大讚若選上一定是「全台最辣里長」；她的真實身分正是高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，是擁有14年資歷的資深護理師，長期投入長照志工服務，不僅人美又有愛心。

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，因為性感辣照意外成為話題。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲高慧靜要參選里長，朋友幫她組圖衝人氣，其中一張性感照片讓人看了噴火。（圖／高慧靜提供）

這組火辣女里長照片在網路上流傳，照片中的高慧靜大秀性感身材，不僅有穿著泳衣的照片，更有穿著白色蕾絲內衣、吊帶襪的性感辣照，惹火畫面讓人看了驚嘆會噴鼻血。

高慧靜受訪時表示，她今年37歲，是屏東人，育有2子，大學護理系畢業後先去彰基工作，但後來因為媽媽中風，為了要照顧媽媽，所以回到高雄一間診所當護理長，至今在高雄也住快10年了。

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，擁有14年護理師資歷，平時熱愛戶外運動。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

雖然因為性感照被注意，但高慧靜說，她擁有14年資歷的資深護理師，長期投入在長照志工的服務，先前跟先生一起合開公司較忙，護理師改為兼職。這近3年因為疫情關係，高雄很多護理人力都不夠，所以她就全力協助高雄衛生所，如果有需要人力就會去幫忙，協助替民眾打疫苗、做快篩。

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高慧靜平時一到五都認真在服務里民們，希望幫助更多高齡長輩及身障者。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

高慧靜說，因為自己的媽媽是身障，所以非常能夠體會身障者身心靈各方面的狀況，她也看見很多身障者的需求以及無奈，因此更想去幫助、陪伴他們。至於參選里長的動機，是因為朋友在無意間提到，「靜靜可以出來選里長啊，這樣就能幫助社區更多需要幫助的人。」她心想，自己平時也是在做這些志工服務，而且本身是基督徒（高雄Fight.k）還可以傳福音給里民們，才讓她決心出來參選。

高慧靜笑說，照片是因為朋友為了幫她衝人氣，才開玩笑組圖在LINE群組上發送，沒想到竟意外成為話題。她說，她平時一到五都是認真的在服務里民們，也因為自己很有耐心和愛心，所以長輩們都非常喜歡她，也很愛跟她聊天。

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高慧靜熱愛吉普車越野，自己也是Jimny girl團主，連續辦了兩年的百輛大會師。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

每周六日就是她陪伴家人的時間，自己平時的興趣就是熱愛空中瑜伽，和開吉普車越野。高慧靜還說，她真的非常熱愛吉普車越野，自己也是Jimny girl團主，連續辦了兩年的百輛大會師，最酷的是，全部都是女車友。

對於性感照流傳是否擔心會影響選情？高慧靜則說，被朋友發這些性感的照片她完全不會介意，因為這本來就是她的假日生活，且她也不會因為要參選里長，改變自己的生活模式，她依然會非常熱愛運動、熱愛她的生活。

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

▲▼高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜。（圖／高慧靜提供）

目前該里的參選人，除了她以外，還有現任里長郭明勲，高慧靜說，接下來依然會繼續透過在地服務，讓里民們更認識她，她也會透過參選，去幫助更多需要幫助的里民。

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