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最美里長陳紫渝「紮起馬尾做事」網看暈　鄉民女神qn讚：太厲害了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲陳紫渝紮起馬尾。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市永和區永福里長參選人陳紫渝因為外型亮麗、笑容甜美而爆紅，並被網友封為「最美里長」。值得一提的是，陳紫渝自從受到大量關注後，每則貼文都吸引超過萬人按讚，就連鄉民女神qn也來留言表示讚嘆。

陳紫渝昨日在粉專「永福里陳紫渝」上發文表示，因為里內的排水管管線出問題，所以導致蚊蟲孳生、環境被破壞，當下她立刻找人來協助處理，短短30分鐘直接搞定，「美好新永福是個可以期待的未來」，她也懇請鄉親給她一個服務的機會。

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該則文章一出，至今已吸引1.4萬人按讚，底下網友看到照片後回應，「會做事，好暈」、「下次請我幫忙就可以了」、「謝謝里長，準備遷居」、「認真負責，水」、「里長辛苦了」、「謝謝里長，我的票是你的了」、「我心中的里長紫屬渝你」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲qn留言。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

除了這篇最新的文章之外，5天前（15日）感謝網友關注的貼文也有2.9萬人按讚；8月12日介紹自己，同時也是讓陳紫渝爆紅的文章有9.3萬人按讚；8月4日大頭貼也有2.7萬人按讚。該粉專自8月2日創立，在18天內已有5萬9000多人追蹤。因此，就連鄉民女神qn（黃瓊慧）也現身留言處表示，「太厲害了這聲量！甘拜下風」。

說到聲量，本站日前報導《正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十》，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析正妹參選人的網路聲量和討論度，而第一名正是民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧，至於最近廣被討論的陳紫渝則排名第十一。

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