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社會 社會焦點 保障人權

男欠20萬修車費遭囚　債主嗆「把你賣去柬埔寨」！4煞落網喊冤

記者張君豪／台北報導

台北市中山警分局建國所日前接獲報案，22日凌晨有民眾遭軟禁在龍江路412巷民宅內，被害人自行脫困向警方報案，但拘禁被害人的歹徒均已逃逸無蹤。根據被害人向警方控訴，因積欠約20萬元新台幣債務，遭約出談判後就被帶到該處拘禁，過程中歹徒揚言要把被害人賣到柬埔寨，警方獲報成立專案小組調閱監視器追查。

▲歹徒將被害人押到中山區某民宅囚禁。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒將被害人押到中山區某民宅囚禁。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲歹徒將被害人押到中山區某民宅囚禁。（圖／記者張君豪翻攝）

經中山警方調閱監視器，並循線掌握嫌疑人交通工具後，陸續通知余嫌為首之4名犯嫌到案說明；余嫌落網辯稱，先前因被害人曾以修車為由向其借款新台幣20萬元，但經催討後不願處理，才會跟對方約定到上址商討債務問題，認為純粹討債，並未有妨害自由的行為。

余姓主嫌並稱，揚言「賣至柬埔寨」僅是想嚇唬對方而已，並非真的有相關意圖。全案經警方調查後，依觸犯妨害自由暨恐嚇罪嫌送辦，中山警方呼籲，將全力查緝不法犯罪，保障民眾生命、財產之安全，針對轄內各類暴力犯罪均會於第一時間全力追緝，以壓制不法分子氣燄。

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