台籍人蛇主管在柬被捕恐送中國　曾嗆Bump「得罪柬國政府」

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨西哈努克省警方26日下午突襲西港，偵破2起人口販賣案，救出受困當地的40名被害者，同時拘捕4名疑似人蛇集團的主管，其中1人為台灣籍的桂裕強。桂男是高雄人，原本從事房地產仲介，赴柬發展後經常在臉書PO文分享生活，近期東南亞詐騙事件頻傳，他還曾PO文嗆投入詐騙救援行動的YouTuber「好棒Bump」，「你已經得罪了柬國政府！」

▲桂裕強（左1白衣者）在柬埔寨被逮。（圖／翻攝自推特）

西哈努克省警長尊那林27日證實，警方26日連續在人口販運大本營西港偵破2起人口販賣案，一共救出40名中國籍和馬來西亞籍的被害者，同時拘捕4名人蛇集團的主管級人物，其中1名嫌犯桂裕強（Guei YuChiang）來自台灣。獲救的被害者表示，他們抵柬後就直接被載到西港，手機和護照都被沒收，每天必須工作17至18個小時，薪水只有900至1000美元（約新台幣2.7至3萬元），如果工作沒有達標，就會被不斷扣薪或轉賣，想離開也會被要求支付2.2萬美元（約新台幣66萬元）賠償金，否則就會再被轉賣到緬甸。

▲桂裕強曾發文嗆Bump。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

隨著桂裕強被逮捕的照片曝光，很快就有眼尖網友發現，他曾在臉書PO文嗆投入詐騙救援行動的YouTuber「好棒Bump」。桂裕強在臉書PO文中直言，人紅是非多，做事可以高調，但做人行事要小心謹慎，否則最後可能會得到反效果，「現在的『亂象』，你網紅有想過？你可能不只是得罪了那些做詐騙的人！你已經得罪了柬國政府！台灣人在柬國地位本來就不怎麼好，現在所有的新聞、臉書、媒體、抖音『標題』都是柬埔寨3個大字！既然要做，就做全套，不要讓其他無辜的人也被莫名被牽扯到！小心駛得萬年船。」

桂裕強還曾在其他篇文章中聲稱，身邊朋友是特種部隊，每天都在處理犯法違紀的人，「真的以為柬國政府沒在處理嗎？」甚至反問誰才是詐騙集團的始祖，希望大家不要光看新聞而不去實地走訪，「政府若好好照顧子民，有誰會願意出走他鄉，甚至被騙？哪個國家沒腐敗過、沒貪汙過、沒落後過？進步蛻變是需要過程的！」

▲桂裕強聲稱朋友是柬埔寨的特種部隊。

根據《中時新聞網》報導，自稱來自高雄的桂裕強原本從事房地產仲介，多年前赴柬發展也是在做老本行，近幾個月來疑似被公司派到西港某大樓擔任管理員，負責管理員工及招募，同時被逮的另外2名嫌犯則是中國人，平時負責擔任電工；由於這次的緝捕行動情資是由中國提供，並由柬中合作破獲，加上被害人大多都是中國人，桂男很有可能會被送到中國接受偵審。

雖然詳細的案情仍有待我國相關單位透過外交管道繼續向柬國警方確認，但網友們發現，桂裕強是在26日下午被逮，他26日上午透過臉書分享一張自拍照，身上穿的白色衣服和柬國警方公布的逮捕照片一模一樣，於是紛紛在該文章底下留言反諷，「笑死還穿同件衣服」、「哥哥事業做很大喔」、「厲害了強哥」、「強哥，這個人好眼熟」。不過，也有部分網友仍相信桂男是無辜的，並替他加油打氣，「相信您是清白的」。

▼網友發現，桂裕強26日發的自拍照和警方公布的逮捕照「衣服」是同一件。