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柬埔寨喪命3台男都是「竹聯幫狠腳色」　疑遭中國潮州幫爆頭

【獨家】柬埔寨3台籍死者身分曝光　疑博弈利益遭中國潮州幫爆頭槍殺

▲柬埔寨首都金邊一處公寓昨（28）日晚間發生槍擊案，3名死者都是平均30歲上下的台灣竹聯幫成員。

圖文／鏡週刊

柬埔寨首都金邊一處公寓昨（28）日晚間發生槍擊案，經柬埔寨警方調查後，發現3名死者都是平均30歲上下的台灣竹聯幫成員，疑因博弈版圖衝突遭中國潮州幫爆頭槍殺。

根據《柬中時報》報導，警方在命案現場找到一枝手槍、41顆子彈及約43克K他命。PTT有網友認出死者身分揭露無馬賽克血腥照並表示，「都台南人、直接被爆頭」，當地警方仍在追查幕後凶手。

本刊調查，3名死者都來自台南，程姓死者85年次，在台有殺人未遂、毒品、強盜、妨害自由及組織犯罪等前科。葉姓死者84年次，有殺人未遂、組織犯罪、詐欺、強盜及妨害自由等前科。至於另位林姓死者為77年次，前科紀錄是殺人未遂、槍砲、毒品及妨害自由等，各個都是狠角色。

根據柬國警方初步了解，3人日前前往柬埔寨，研判與詐騙集團有關，因與當地同樣經營博弈詐騙中國黑道份子的潮州幫爆發衝突，恐因此而遭殺害。

全案是金邊桑園區萬景崗一間公寓在昨日晚間7時發生槍擊案造成3死，其中一名死者雙腳刺青，桌上還留有毒品，網友議論紛紛，有人認為是黑吃黑，也有人說出來混早晚要還的。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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