炸毀影片曝！印度官商勾結蓋2棟30層高樓　9秒夷為平地

記者張靖榕/綜合外電報導

印度首都新德里附近2棟30層樓高的摩天大樓,在28日下午的巨響中應聲倒塌,夷為平地不過10秒鐘。這是印度有史以來安排炸毀高樓的最大型行動,吸引許多關注,而炸毀高樓的原因是建商欺騙居民,在部分官員的默許下逕自建起大樓,之後經法官確認違法,炸毀處理。

▲印度2棟高樓9秒炸毀夷為平地。(圖/翻攝推特)

綜合外電報導,高樓附近超過7000名的居民在當天清晨即進行撤離,瓦斯和電力暫時停供。受託炸毀高樓的承包商在2棟大樓安裝了超過3700公斤的爆裂物,由於此次炸毀的物件相當大,吸引許多民眾透過網路或電視觀看直播「共襄盛舉」。

這兩棟位於德里衛星城市諾伊達(Noida)的超科技雙子塔大廈(Supertech twin towers),在印度時間28日下午2點30分(台灣時間同日下午5點整)爆破炸毀,大樓瞬間炸出大量煙塵,隨即瓦解成廢墟,過程僅花了9秒。官員表示,後續將會清理多達5.5萬噸的廢物,可能耗時3個月,廢棄物將會被運至指定區域。

報導指出,建商原先預計2棟樓都建至40層樓高,但在建造時陷入官司糾紛,部分樓層無法興建,部分則事先曾透過手動引爆炸毀。其中一座名為「Apex」的高塔最終達32層樓高,另一座則有29層樓高。

2座高塔用途為公寓大廈,計畫打造近1000戶公寓住宅,其中3分之2戶已經預訂甚至售出,但是建商欺騙買家,在原先規劃的花園用地上,直接蓋起高樓,因此買家們聯手控告建商。歷經了9年官司纏鬥後,法官認定建商與部分官員勾結違法,裁定夷平大樓。

1.1 Let all the palaces of corruption be reduced to dust!



The Supertech Twin Towers in Noida were demolished. The local residents were not afraid of the evil forces and filed a case against this illegal construction and got the favourable verdict in the Supreme Court. pic.twitter.com/RimOKP1Zo3