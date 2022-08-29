快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」　家屬：只說去工作

記者林悅、陳韻如／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許傳出有3名台灣人遭到槍殺，有網友指出，3名遭槍殺的男子都是台南人，而稍早警方證實，這3人分別來自台南東區、仁德區，目前也已受理家屬報案，後續將請示檢察官指揮偵辦。

▲柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃陳屍血泊中。（圖／翻攝自環球博訊）

根據《柬中時報》報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命。從曝光畫面顯示，3名死者倒臥在房間各處，現場鮮血流了一地，還有黃色不明液體，其中一具遺體旁掉落一支手槍，桌上則放有一包毒品及一罐台味甜點。

有網友在PTT揭露「三台男在柬埔寨遭槍殺現場照」，並爆料3名遭槍殺的男子都是台南人，一名姓葉、一名姓程，另一名林姓少年「阿斌」過去曾在台南市東區仁和路開檳榔攤。事發原因疑似是有中國人闖入他們的宿舍，並朝3人頭部開槍，導致3人當場死亡。

對此，台南警方清查後，證實3人均來自台南，分別為30歲小林、30歲阿韋和30歲阿宏，而3人過去也曾犯下詐欺、組織犯罪等前科，經查為自願前往柬埔寨，其中住台南市東區的林姓男子「阿宏」是在8月10日才前往柬埔寨，家屬報案稱，兒子只說要去工作，而其餘2人為台南仁德區人，前往時間尚在調查。目前全案由歸仁分局調查清相關案情中。