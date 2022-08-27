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基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接　郭姓宗親會承擔傳承百年文化

▲基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接 郭姓宗親會傳承百年文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

壬寅鷄籠中元祭在今（27日）晚間6點30分，於基隆市慶安宮舉行最後一個祭典科儀交接手爐，市長林右昌和國策顧問童永，在慶安宮媽祖神像、各姓氏宗親會，共同見證下，主普黃姓宗親會將手爐交接給下個輪值主普的郭姓宗親會，為中元祭畫下完美的句點並完成交接儀式，象徵中元祭的永續傳承。

林右昌致詞時，對今年輪值主普的黃姓宗親會表達恭喜，表示中元祭至今已傳承第168年，今年中元祭過程圓滿順利，尤其在各字姓施放水燈頭時，海象平穩，過程平順漂流非常遠，這代表各姓來年運勢都會順利平安，他相信來年輪值主普郭姓宗親會，明年舉辦時也會像今年順利平安。

▲基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接 郭姓宗親會傳承百年文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲郭姓宗親會承擔傳承百年文化。

文化局長陳靜萍表示，癸卯年鷄籠中元祭，將由郭姓宗親會輪值主普，期待傳承第169年中元祭，在新與舊的傳承與交替中，擦出不同的火花，相信中元祭一年會比一年更精彩。

陳靜萍說，鷄籠中元祭祭典科儀，同時也是全台灣保存最完整內容，並保有傳統文化核心與價值，藉由如此盛大世代活動，表現出中元祭「博愛普施、悲天憫人」精神核心，同時也是對先人的尊重與敬畏。

▲基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接 郭姓宗親會傳承百年文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中元祭壬寅、癸卯年手爐交接 郭姓宗親會傳承百年文化。（圖／記者郭世賢翻攝）

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