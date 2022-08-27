中油爆貪污案！20年收賄4千萬　超貪公務員小吃店收紅包被逮

▲基隆張姓公務員和業者約在小吃店收賄被檢方當場查獲，初步估計張嫌約貪污4千多萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

中油公司七堵石油油庫張姓員工，涉嫌假藉職權，在小吃店向業者收取賄款，被檢方當場查獲，立馬持搜索票搜查張嫌辦公室和住處，並傳喚多名涉案業者。初步估計，張嫌20年來受賄不法所得高達4千多萬元，被索賄最多的一家廠商，每個月平均要給他30萬。檢方依貪污罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，另涉案業者以20萬到50萬不等交保，全案繼續擴大偵辦中。

基隆地檢署接獲法務部調查局基隆市調查站、法務部廉政署情資，得知在中油公司七堵石油油庫任職的張姓公務員，利用負責油罐車、氣槽車之鈑金噴漆維修及零件採購業務機會，浮報品項、按月收取回扣，接受業者招待喝花酒等情。張嫌雖於今年7月1日調離現職地，卻繼續跟廠商索取高額的浮報費用，被索賄最多的一家廠商，每個月平均要給他30萬。

檢察官指揮法務部調查局基隆市調查站蒐證數次，終於在今年7月底蒐獲張男於某小吃店內向業者收取賄款，立馬於8月4日持法院核發的搜索票，搜索張嫌辦公室及住處、業者公司及住處共計8處，並傳喚被告5人。

經檢察官漏夜偵訊後，認張嫌涉犯貪污治罪購辦公用器材、物品，浮報數量或收取回扣，及利用職務上之機會以詐術使人交付財物等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘業者即唐姓、陳姓被告各以30萬元、20萬元交保候傳，檢察官並立即向法院聲請扣押張嫌金融帳戶內共650多萬元不法所得獲准，張嫌名下還有許多保險單、房地產和現金，目前檢調單位正在持續清查。

基隆地檢署再於昨（26）日上午發動第2波搜索，持法院核發的搜索票，搜索廖姓、蕭姓等業者公司及住處共計6處，傳喚被告4人，訊後業者即廖姓、蔡姓、蕭姓、曾姓被告各以50萬元、50萬元、50萬元、40萬元交保候傳，初步估算張嫌20年來受賄不法所得達4千多萬元。

本案後續除由專案小組擴大偵辦外，檢方也呼籲涉案員工及業者儘速自首，以免自誤。