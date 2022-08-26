　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心26日公布國內本土病例，新增2萬6409例，其中基隆新增495例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率逾六成，籲請市民配合防疫措施，考量九月開學在即，市府27日在基隆港務分公司，中正路側一樓開設大型接種站，上午開放5至17歲學童接種疫苗，下午則施打6個月至5歲BNT幼兒疫苗，呼籲家長「有疫苗，先來打」，讓孩子及早形成防護力。

市府指出，27日當天上午8時30分到上午11時30分，先進行5至11歲及12到17歲的學童接種mRNA疫苗，5至11歲的第1、2劑須間隔4到8週；12至17歲的第1、2劑須間隔滿12週以上，追加劑僅提供BNT，須間隔21週以上；接種時記得攜帶健保卡，第2劑以上接種者加帶黃卡，若發燒等急性傳染病症狀或染疫未滿3個月者，暫緩接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0826基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

至於6個月至5歲BNT幼兒疫苗施打，在27日當天下午1時30分至下午4時30分時段開打，接種站還於8月28日、9月3、4日，這3天的上午8時30分到上午11時30分，下午1時30分至下午4時30分，上下午時段開放免預約接種；前來接種者，即送3個兒童口罩。

此外，基隆市政府叮嚀，考量本市居家照護關懷包階段性任務達成，本市防疫關懷包，將於8月27日起退場，若需血氧機及快篩試劑，仍可請親友於上班時間到衛生所領取，若遇周休假日，衛生所假日上午加班服務民眾。

▲0826基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日495名確診人數中，外縣市通報75例，佔15.15%；其中女性294人、男性201人；若以年齡別區分，35-44歲有99人最多，占20.00%，其次為25-34歲有82人，占16.57%；至於75歲以上的長者有16人、65-74歲有46人、6歲以下有29人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治33人、空床45床，空床率67.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症2名、輕症10名；部立基隆醫院，輕症13名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

▲0826基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬5412人，利用快速通道的有3萬9368人，有8萬0533人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬1407人，條件不符合則有1萬9126人。

▲0826基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

►台版豬寮藏天龍國！開價14萬拐帳戶囚摩鐵　警攻堅救出3人頭

►快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

►台大金山分院打造「療癒花園」　甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸　他左轉「買肉粽」被同學撞死

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／林秉樞交保後首現身！自稱「人生已毀但沒這麼壞」
16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：快救他
快訊／雙刀砍警中彈畫面曝！　警察狂跑連轟13槍
許雅鈞遭爆夜店摟妹　小S回應了
痛罵廢死下18層地獄！他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點
正妹賣茶葉洩ω曲線！　「自夾乳頭」網看傻：競爭太激烈了吧
新竹好市多商圈爆槍響！　火爆男「感覺被逼車」碰碰2聲嚇死人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小四女童長不高！醫檢查揭「2大錯誤關鍵」：影響甚大

基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

頂樓加蓋夏天熱爆！他問不開冷氣怎避暑？　網笑推：搭蚊帳睡很涼

友借1個月薪水「要收利息嗎？」　他揭恐怖習慣：感覺上癮了

炸醬麵冷、熱吃都可以！　名廚「4種作法」鹹香秘訣大公開

外站微放風？工會曝朝「自主健康管理」研議　民航局：尚無結論　

午餐點「22份肯德基套餐」遭外送員瘋狂轉單：當司機開貨車？

影／突然胸悶、冒冷汗　有「5症狀」小心！心絞痛8大QA一次看

文大研發長王子奇當選新校長　董事會：帶領面對少子化海嘯挑戰

刷牙不夠！營養師揭「保持牙齒健康」的6大撇步

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

小四女童長不高！醫檢查揭「2大錯誤關鍵」：影響甚大

基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

頂樓加蓋夏天熱爆！他問不開冷氣怎避暑？　網笑推：搭蚊帳睡很涼

友借1個月薪水「要收利息嗎？」　他揭恐怖習慣：感覺上癮了

炸醬麵冷、熱吃都可以！　名廚「4種作法」鹹香秘訣大公開

外站微放風？工會曝朝「自主健康管理」研議　民航局：尚無結論　

午餐點「22份肯德基套餐」遭外送員瘋狂轉單：當司機開貨車？

影／突然胸悶、冒冷汗　有「5症狀」小心！心絞痛8大QA一次看

文大研發長王子奇當選新校長　董事會：帶領面對少子化海嘯挑戰

刷牙不夠！營養師揭「保持牙齒健康」的6大撇步

保全哥被通知「禁戴藍芽耳機」網戰翻！苦主+1：上班椅子只能坐1／3

日便利商店推「森永牛奶糖舒芙蕾布丁」！　苦甜焦香氣難以抗拒

施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

比愛心、裸上身接吻全都PO　囂張小三臉書高調曬恩愛下場曝

小四女童長不高！醫檢查揭「2大錯誤關鍵」：影響甚大

淫鎖匠綑綁性侵女大生！逼同框自拍脫罪被打臉　老闆也連帶賠償

維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量

富邦新洋砲接球手感不差　王尉永自主隔離下二軍

原子少年水星有新團名了！　「義大利文＋中文＋英文」組成

16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：拜託！快救救他

林志穎車禍後首發文！出院回家了　親曝恢復進度「會再回工作崗位」

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

更多熱門

相關新聞

估10月開放邊境　王必勝：還有3問題卡關「最後才考慮0+7」

估10月開放邊境　王必勝：還有3問題卡關「最後才考慮0+7」

何時開國門、放心出國成國人最關心議題。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（26）日重申，疫情如果如預期在9月底達高峰，且出現趨勢向下，預期10月會進行開放動作。他也點出順序，會從入境檢疫3+4修正開始，接著入境人數升高、開放部分旅行團，最後才是0+7。

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫

40多歲男確診隔天亡！發燒呼吸困難送醫才知染疫

快訊／今增45死！本土+26409、境外+352

快訊／今增45死！本土+26409、境外+352

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面