基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心26日公布國內本土病例，新增2萬6409例，其中基隆新增495例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率逾六成，籲請市民配合防疫措施，考量九月開學在即，市府27日在基隆港務分公司，中正路側一樓開設大型接種站，上午開放5至17歲學童接種疫苗，下午則施打6個月至5歲BNT幼兒疫苗，呼籲家長「有疫苗，先來打」，讓孩子及早形成防護力。

市府指出，27日當天上午8時30分到上午11時30分，先進行5至11歲及12到17歲的學童接種mRNA疫苗，5至11歲的第1、2劑須間隔4到8週；12至17歲的第1、2劑須間隔滿12週以上，追加劑僅提供BNT，須間隔21週以上；接種時記得攜帶健保卡，第2劑以上接種者加帶黃卡，若發燒等急性傳染病症狀或染疫未滿3個月者，暫緩接種。

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至於6個月至5歲BNT幼兒疫苗施打，在27日當天下午1時30分至下午4時30分時段開打，接種站還於8月28日、9月3、4日，這3天的上午8時30分到上午11時30分，下午1時30分至下午4時30分，上下午時段開放免預約接種；前來接種者，即送3個兒童口罩。

此外，基隆市政府叮嚀，考量本市居家照護關懷包階段性任務達成，本市防疫關懷包，將於8月27日起退場，若需血氧機及快篩試劑，仍可請親友於上班時間到衛生所領取，若遇周休假日，衛生所假日上午加班服務民眾。

有關基隆市疫情部分，本市今日495名確診人數中，外縣市通報75例，佔15.15%；其中女性294人、男性201人；若以年齡別區分，35-44歲有99人最多，占20.00%，其次為25-34歲有82人，占16.57%；至於75歲以上的長者有16人、65-74歲有46人、6歲以下有29人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治33人、空床45床，空床率67.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症2名、輕症10名；部立基隆醫院，輕症13名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬5412人，利用快速通道的有3萬9368人，有8萬0533人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬1407人，條件不符合則有1萬9126人。

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