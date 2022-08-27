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「雨都」基隆水情9／3亮黃燈　停供噴水池、澆灌及洗街非必要用水

記者郭世賢／基隆報導

「雨都」基隆面臨缺水危機！基隆市新山水庫蓄水量率不到40％，經濟部長王美花今（27日）召開供水情勢檢討會議，基隆市（含新北市汐止區）從9月3日起，水情由綠燈調整為黃燈，將實施減壓供水。自來水一區處表示，停止噴水池、澆灌或洗街等非急需或非必要用水。

▲基隆,新山水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新山水庫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市府觀銷處長曾姿雯指出，水公司與市府每日持續努力調度水源，維持全市正常供水，也請民眾節約用水，並儲水備用。但如果繼續沒有降雨，還是可能會採取限水措施，並可能停止非必要的用水；好消息的是根據氣象預測，明天有可能會降雨，希望能解除限水危機；下週後，因東北季風到來，降雨機率也會大增。 

自來水一區處指出，減壓供水以離峰及特定時段降低管壓供水，以不影響家戶供水正常為原則；並停供行政機關及國管事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水

根據水利署資訊，新山水庫截至今日上午6時，有效蓄水量為385.16萬立方公尺，蓄水率僅剩38.44％，預測剩餘天數不到2個月，基隆及新北汐止區都亮起水情提醒的綠燈，今天決定從9月3日起轉為黃燈，將加強水源調度及研擬措施。

▲基隆,新山水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

水利署副署長王藝峰表示，從7月開始就注意到基隆地區的降雨狀況，8月的情況尤其不樂觀，因此進行跨域調度，增加翡翠水庫對汐止地區的供水能力，從每天約2萬噸的水量提升至8.5萬噸，目標是往10萬噸邁進。

王藝峰指出，也有進行人工增雨，像是8月18日及前兩天都有施作，那幾天也都有降雨。且近日都有進行水源調度跟供水，貢寮堰和新山水庫互相調度，也備妥水車隨時準備好支援，密切觀察基隆的水情狀況。

不過北部除了基隆汐止之外，還有其餘新北地區跟桃園也在今日亮起綠燈，王藝峰解釋，那是因為北部地區的供水區連動，加上桃園跟石門二期稻作也要開始供灌，因此才同步將基隆、新北及桃園調燈號，目前翡翠水庫跟石門水庫的供水狀況都很穩定。

新北市瑞芳地區上週已採發減壓供水，金瓜石等地勢較高的地區，因水壓上不去也有缺水情形。自來水一區處呼籲民眾能節約用水，如果還是不下雨，水公司將研議限水措施。

▲基隆,新山水庫。（圖／記者郭世賢翻攝）

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