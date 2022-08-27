夏立言返台基進黨接機抗議喊「台奸」　國民黨2問：你們又做了什麼？

▲夏立言一行團隊赴上海、福建進行座談會 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席夏立言今（27）日結束16天的訪陸行程返台，基進黨稍早到機場「圍堵」夏立言，舉牌抗議，痛批夏立言是「台奸」。對此，國民黨表示，這次夏立言訪台完全沒有矮化，就是希望可以與對岸溝通，反問基進黨朋友，當台灣基層農漁民權益受損時，你們做了什麼？當國民黨到對岸傳達不滿軍演時，你們又做了什麼？

基進黨痛批，夏立言訪陸行前說「不見高官、不談政治」，結果卻前見張志軍、後見國台辦，完全是先斬後奏；明帝國有吳三桂，現在國民黨出了「夏三跪」，所謂三跪就是「跪中、跪共、跪習帝」，夏立言訪中下跪聆訓之行就是「卸世卸眾」。

國民黨文傳會副主委林家興回應，這次夏立言一行人就是去關懷在陸台灣人處境，並與對岸溝通，完全沒有矮化，在登陸第一天，就表明捍衛中華民國、台灣權益的立場，對於軍演也是當面傳達台灣民眾的不滿與憂慮。

林家興表示，近期台灣的中小企業、基層農漁民的權益收入受到很大衝擊，國民黨也希望藉此幫他們溝通，反問台灣基進黨朋友，台灣基層農漁民權益受損時，你們做了什麼？當國民黨到對岸，當面傳達不滿軍演破壞和平的時候，你們做了什麼？