她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士學位遭撤，引起外界不少議論。揭露林智堅中華大學碩士論文抄襲的台北市議員王鴻薇27日透過臉書發文說明調查論文案過程，並強調所有資料都是他們親自調查、比對判斷，沒有所謂的民進黨提供或其他人提供的狀況，「毀林小組」更不在國民黨內。

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅選擇退出桃園市長選舉，中華大學則在日前針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。而在論文案爆發之初，外界曾傳聞林智堅論文案是因民進黨內鬥，或國民黨中央提供資料而起。對此，王鴻薇表示，這是錯誤資訊，尤其林智堅中華大學碩論是她自發性的調查。

王鴻薇解釋，她於今年6月21日交辦助理蒐集相關資料，未料助理搜尋林智堅論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》時，因少輸入「某科學園區」字樣，意外發現竹科管理局曾在2008年發包一份「以TCSI模式評估新竹科學園區之週邊居民滿意度」的45萬元標案。

王鴻薇說，她除了請立法委員辦公室調閱標案資料，也請助理前往中華大學圖書館及林智堅畢業的科技管理研究所，檢視林智堅的論文正本以及標案相關報告內容。經辦公室助理逐字比對後，發現林智堅中華大學碩論87%抄襲竹科管理局報告，部分則抄襲國家品質月刊期刊。

王鴻薇強調，所有資料都是辦公室親自調查、比對判斷，並沒有所謂的民進黨提供或其他人提供的狀況。而當他們發現林智堅碩論抄襲當下，所有人都相當震驚，「因為這絕對是歷史級的學術醜聞，任何人看到如此證據確鑿，涉及公共利益的問題，再多的政治算計都要放一旁，不能讓林智堅把台灣高等教育當白癡」。

王鴻薇指出，就她所知，國民黨並沒有「毀林小組」，就算真的有，自己也沒有參加。她認為，真正的「毀林小組」是林智堅在過去求學時，協助他抄襲的國安局長陳明通、教授賀力行，以及總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，以及民進黨，遠遠輪不到國民黨或者自己，林智堅無疑是自毀前程，大可不必牽拖別人。