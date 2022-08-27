林姿妙涉貪被要求退選　他曝藍營欲推「一心專案」：要黨員力挺到底

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污，日前遭宜蘭地檢署依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等起訴，遭民進黨要求退選；國民黨籍新竹市議長許修睿則被時代力量前立委黃國昌指控曾有黑道背景。退役少將于北辰26日指出，面對上述問題，國民黨正準備推「一心專案」，要求黨員力挺黨內提出的候選人，不得三心二意。

林姿妙因弊案4度應訊，經7個月偵查，宜蘭檢方地檢署宣布偵結，將林姿妙起訴。除了林姿妙外，其女兒林羿伶，以及前建設處代理處長吳朝琴等15人都被檢方提起公訴，其中林姿妙遭檢方以違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀起訴，並請求對林姿妙從重量刑。

林姿妙發出聲明，稱自己「一生清清白白」受盡委屈，對手用骯髒污衊的手段，無所不用其極達到勝選的目的，這是民主社會該發生的事情嗎？「年底這場選舉，不是為了姿妙一個人，而是為了公平正義、為了宜蘭而戰，我會在9月1日上午9點登記參選」。

至於許修睿，根據「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊」網站資料顯示，他曾在1999年涉入環保流氓案件，違反強制罪遭判刑6月確定；2005年則因選前掃黑因涉妨害自由、恐嚇與組織犯罪遭列為治平對象，嗣後因違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪遭判刑1年，緩刑3年確定。黃國昌則稱，許修睿曾有黑道背景，希望國民黨不要提名他參選議員。

面對林姿妙、許修睿爭議，于北辰指出，國民黨正準備推「一心專案」，要求黨員力挺黨內提出的候選人，因為底下人三心二意。舉例而言，國民黨籍前台北市議員羅智強一心想著打敗民進黨，才不論黨派都願意合作，力挺民眾黨籍新竹市長高虹安。

于北辰認為，國民黨籍前市長許明財、前議長謝文進跟羅智強一樣，都是沒有黨魂、黨性的人，因認為國民黨籍新竹市長參選人林耕仁打民進黨力道太弱，才跑去支持高虹安。