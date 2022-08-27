夏立言「出訪坦蕩蕩」：有心人士刻意抹黑　政府不感謝反打擊？





▲夏立言會見福建台商。（圖／廈門台商提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席夏立言日前率團赴陸進行關懷台商之旅，行程中會見海協會會長張志軍及國台辦副主任林元豐，引發爭議。夏立言今（27）日返台隨即召開記者會，他強調，出訪目的一直都很單純，卻被有心人士惡意炒作，令人覺得不齒；國民黨關心對岸的台灣人是應該做的事情，這些本來是政府的責任，政府做不到，國民黨願意承擔，政府應該感謝，怎麼會打擊我們？

夏立言表示，這次到大陸與台商見面，希望可以讓他們提出一些近期面臨到的困難及問題，雖然無法立即解決問題，但可以靠黨籍立委監督政府，早日解決問題，但還沒出訪，就被操作的如此政治化。

夏立言表示，政府要關心台灣人本來就是應該做的事情，怎麼會束手無策、製造障礙，而國民黨透過管道具體行動，難道民進黨不把在對岸工作的台灣同胞當成兄弟姊妹照顧嗎？

對於這次出訪，綠營刻意抹紅，夏立言也說，國民黨訪陸的目的一直都是坦蕩蕩，對於有心人士惡意炒作，甚至跟選舉掛鉤在一起，感到非常不恥。

夏立言也強調，自己曾是陸委會主委，因此，只要到大陸去，一定需要向陸委會報備，這次行前兩三天，就已經把行程報備過去，清楚說明行程規劃，這次完全按照規劃去走，但有些媒體刻意說是要去北京見陸方高官，這是絕對沒有的規劃。

夏立言說，目前兩岸之間沒有溝通管道，如果政府做不到，我們反對黨若做得到，政府應該樂觀其成、一起努力，國民黨雖然沒有公權力，但會以民間人士身分，只要對台灣有益 都會願意去做。

