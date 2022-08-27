黃捷怒控抄襲動保政見　柯志恩還原38頁公聽會紀錄：收割的才是她

▲柯志恩於國際狗狗日提出4項寵物政見。（圖／記者翻攝自柯志恩臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出4點寵物政策，遭市議員黃捷指控抄襲她在2021年召開公聽會提出建議。柯志恩團隊則是還原這場公聽會38頁會議紀錄，指出黃捷當時是主持人，非與談人，質疑「似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有」，怒批「收割別人政策的正是黃捷」。

高雄市議員黃捷指控，看到柯志恩發表寵物政策，頓時覺得眼熟，原來從問題現況到政策建議全都是抄她的公聽會內容，「柯志恩把我當智庫，我是不介意啦！不過下次要收割我的工作成果來發表前，至少大方承認『取材自黃捷議員』好嗎？」

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（資料圖／記者賴文萱攝）

柯志恩團隊隨後反擊，認為黃捷議員似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有，然後之後有人提，就是抄黃議員的，而不是參考學者專家、動保團體的。

柯志恩團隊表示，黃捷議員所說的公聽會是在2021年開的，當時找了3位學者、6個動保團體。當時黃捷的身分是主持人，並不是與談人。不是把會議裡學者專家講過的話總結一下，這些東西就變成是自己的，彷彿擁有智慧財產權。

柯志恩團隊指出，事實上，動督盟早在2018年就進行全國寵物公園大調查，不只呼籲地方政府廣設，也在2019年提出寵物公園的安全標準。2018年的寵物公園調查的記者會，國民黨的黃昭順和王育敏委員也有參加，柯志恩提出的政見文字，就明確指出是參考動督盟。「如果以黃捷議員的標準來看，當個主持人、與會者就可收割會議上所有學者專家的政見，這樣不只是抄了動保團體，是不是也抄黃昭順和王育敏委員？」

柯志恩團隊也還原38頁公聽會會議記錄，並列出黃捷所有發言列，「除了開場、請某某單位、某某學者專家發言外，然後把別人的論點重講一遍外，黃捷最有創見，純屬自己論點的話，大概就剩簡議員也是狗奴、大家肚子餓了這類話語。」

柯志恩團隊強調，動保團體、學者專家參加公聽會、諮詢會議，提供專業的意見，是希望能推動動保議題、落實動保政策，絕不是讓某位政治人物、政黨獨佔己有，把公共利益變成個人利益，更重要的是，該場公聽會的主辦單位是高雄市議會農林委員會，用的是高雄市民的納稅錢。黃捷議員是主持人，我相信她為召開這場會議付出許多力。但這不意味這樣就能把公共財變成個人的「私器」。

▲柯志恩團隊列出黃捷公聽會發言 。（圖／翻攝自柯志恩團隊發言人陳冠安臉書）

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