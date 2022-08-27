推廣酒後代駕！花蓮縣府自拍影片　國、台語+英文3語齊上

▲▼花蓮縣府推廣酒後代駕，自拍影片同時以國、台語，輔以英文字幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣酒後代駕，花蓮縣政府建設處自行拍攝影片「酒後找代駕 讓您人車安全回家」，期能以更簡單易懂的影片加強宣傳。讓民眾了解酒後找代駕是讓人安心平安回家的最好選擇，縣長徐榛蔚再三叮嚀鄉親，酒駕絕對零容忍，提醒民眾千萬勿酒後駕車，帶來的危險將造成自己和他人難以挽回的遺憾。

花蓮縣政府建設處表示，拍攝影片的素人演員全是縣府交通科成員自行上陣，從腳本、背台詞、拍攝到剪輯，整支影片製作完全自己完成不假他人之手，演技自然國台語流利切換，不僅親切也生活化，素人演員在製作人跟導演同仁們嚴格的把關，NG及CUT中不斷重來，只為各自找到自己最精準的演技呈現。

影片中清楚展示酒後代駕的業者資訊、代駕流程及安全感。同時，為廣泛讓本國人以及外國人的各族群都能了解酒後代駕的重要性，影片拍攝方式除了貼近民眾的生活化，以國台語並用清楚呈現聚餐飲酒後的酒後代駕流程及安全性，還輔以英文字幕，讓無論在花蓮生活或觀光的本國及外國民眾，皆能透過觀看影片，了解酒後不開車的重要與安全。

徐榛蔚強調，縣府一直持「從嚴」及「從速」態度加強取締來減少酒駕肇事的事故率，鄉親切記喝酒不開車，酒後找代駕。民眾想看精彩的「酒後找代駕 讓您人車安全回家」影片，可進入花蓮交通e點通官方網站、youtube、FB及官方LINE，請民眾點擊影片觀看後按讚，也請踴躍轉傳，參與酒後代駕的共同宣導，讓親朋好友共同建立酒後不開車，找代駕平安回家的觀念。

「酒後找代駕 讓您人車安全回家」

花蓮交通e點通官方youtube請點入：https://youtu.be/glyC1m9KoCg

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