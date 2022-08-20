詐騙系列停更！Bump「2個字曝真相」　無奈吐：很多台人失聯中

▲Bump無奈透露2字「破局」，才決定停更詐騙系列影片。（圖／翻攝Youtube／POP Radio聯播網官方頻道）



網搜小組／劉維榛報導

英雄YouTuber「好棒Bump」，最近先是被外交部抹黑，又突逆轉被感謝的情況，讓Bump嗆聲「不要把重點擺錯！」至於為何想拍「詐騙解碼」系列影片，Bump也首度鬆口坦承，是抱持著贖罪的心態去拍，完全沒有想要當英雄，更揭露仍有很多台人私訊求援，但聊到一半卻失蹤，他至今也找不到對方。

Bump在節目《POP搶先爆》透露，這兩至三年拍影片，「其實做了很多錯誤示範」，並自認「憂鬱蠻嚴重的」，因此才會想做「詐騙解碼」系列影片，因此他向夥伴提議，「我們要贖罪一下，我自己是這個心態，完全沒有把自己當英雄」、「我一定要做一些事情贖罪，藉由詐騙解碼過程療癒我自己」。

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Bump說，一開始其實沒有想做跨國人口販運，只是想要讓謠言終結，因此找了很多受害人受訪，但拍完後，Bump又認為，「我們程度只有這樣嗎？這樣真的有贖罪到嗎？」因此靈機一動找學校合作。

因此上片之前，Bump就向數間學校談條件，「我幫你宣傳招生，你幫我播影片」，拉高保護網，讓涉世未深人學生嚴防詐騙。最後，Bump順利連署到數間學校、補習班與國軍等，這些是比較容易受騙的對象，果真影片露出後，「我蠻嚇到的，至少200-300間學校，上千外老師站出來」，甚至把學生拉到禮堂看影片，呼籲他們別當詐騙車手等。

▲針對外交部改口感謝，Bump嗆不要把重點擺錯 。（圖／翻攝bumpbro IG）



至於為何參與跨國救援，Bump說，其實這跟贖罪就無關了，「從頭到尾我根本不想當英雄，贖罪完後，就繼續（拍片）搞笑。」殊不知，去年Bump頻頻收到有人受困杜拜的訊息，但實際了解完狀況後，「他們聊到一半就不見了，手機被沒收，人就不見了。」但至今有很多台人都是失聯狀況，不過Bump推測他們「大機率可能還活著，但仍要幫詐騙做事。」

針對「詐騙解碼」系列停更一事，Bump直言，「詐騙解碼是沒有太多用處的東西...我的目標只有一個，就是跟全台學校合作，讓更多人可以看到，想做好這件事情」，無奈現在呈現「破局」窘境，Bump才決定永久停更。