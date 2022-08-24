讀1個月多益拿金證！網曝「3大」準備方向　做完題目要留20分鐘

▲準備多益考試時，多做題目並確實檢討是很有效率的方式。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

實習記者李鎮宇／綜合報導

不少人說高三是人生的英文巔峰，但一名網友表示自己高三時，裸考多益只拿560分，而大學在學期間準備1個月就考了860分，整整差了300分之多。原PO分享了自己的準備過程以及考試經驗，還分別針對單字、聽力、閱讀3大方向做說明，並祝福大家都能考到滿意的分數。

原PO在Dcard上發文，表示自己考過3次多益，分別是高二的555分、高三的560分以及大學的860分，其中前兩次是裸考而最後一次則準備了1個月。原本考第3次是為了通過大學畢業門檻，但沒想到僅花1個月讀就進步300分。他還調侃，「聽很多人說高三剛考完試是人生英文的高峰，但事實證明這都是騙人的，還是乖乖去讀書吧！」

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▲一名網友表示自己大學期間，準備了1個月的多益就拿到860分，比前一次整整進步300分。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，自己用大一升大二的暑假準備，每天讀1.5到2小時，也買了幾本書回來練習，以下針對單字、聽力和閱讀3大方向來說明。

1.單字：

只有短時間可以準備的人，不推薦買太厚的單字書，在網路上找整理好的重點單字就很足夠了。多益考試的單字重複率很高，把做題目時不會的單字另外記起來很重要，這樣在刷題目時效率會高很多。

2.聽力：

練習聽不同口音出題者所講的題目，也可以把播放速度調成1.25倍速來聽，這樣考試會聽得清楚很多。重要提醒，多益測驗聽力部分只會放1遍，並不會重複播放。

3.閱讀：

如果要練閱讀速度的話，建議使用「計時法」，做完題目不包含檢查的時間至少要有20分鐘，並隨時注意作答時間剩多久。做好時間分配很重要，不會的或不確定的題目先跳過，將每個部份花的時間都固定好。此外，附有詳解的題本非常適合文法需加強的人購買，畢竟有人教一下比較好。

原PO坦言，「我認為進步最快的方式就是多寫題目，寫完一定要認真檢討」。試著模擬正式測驗時的情境，先聽力在閱讀，讓自己的集中力持續2小時，順便練習作答速度。最後他提到大家可以斟酌調整準備方式，畢竟自己的方法不一定適合所有人，也祝福大家都能考到滿意的分數。

貼文一出，網友紛紛讚道，「蠻厲害的欸，歡迎到英文檢定板發文」、「恭喜板主考到金證書」，也有人開玩笑道，「感覺你就是沒讀書跟有讀書的差別」。