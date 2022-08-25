700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

▲張子彥裝針孔偷拍上百女學生如廁，偷拍影片卻流入另名張男手中轉賣，1個月得手10萬。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

男子張子彥追蹤高中、大學熱舞社團行蹤，在廁所內裝針孔偷拍，並為影片分類「學生」、「素人」等，經北院判關4年，但這些檔案竟落入另名張男手中，並上網表示支付400至1500元不等價格，就可加入秘密群組下載偷拍片，大做無本生意，短短1個月不法所得就達10萬餘元，張男一審被判6個月徒刑，上訴後台北地院改依違反個資法處2年徒刑，予緩刑5年。

▲在廁所裝針孔偷拍熱舞社女子的張男被重判6年。（圖／資料照）

事件源起於2018年4月間，女清潔工於台大打掃廁所時，驚見馬桶沖水桿有裝針孔，警方逮到張子彥後，從最早的檔案來看，犯行可能長達5年、受害人更疑似超過700人，尤其熱衷鎖定北部學校熱舞社行程，事先到社團表演、團練地點廁所內，擺放裝有針孔的馬桶疏通器偷拍。

▲將偷拍針孔裝在通通樂上。（圖／資料照）



經檢方比對，找到近50名受害人出面，最後有9名女子提告，有被害女子淚訴「寧願不要知道被拍」，本案使她對公廁產生陰影，常常憋尿到膀胱發炎，身心靈都備受折磨。

不料張子彥案件審理中，有被害人發現，偷拍片竟在通訊軟體telegram上流傳，檢警接獲舉報，鎖定20多歲無業張姓男子涉有重嫌，搜索查獲硬碟中大量色情影片，許多廁所偷拍片還標示女子就讀學校、姓名或綽號，並查出他在2019年8月中至9月間，在推特上打廣告，以400到1500元不等在LINE群販售偷拍片，等收到錢後，在Telegram上提供下載連結，不到1個月時間內，靠賣片子入帳約10萬元。

法院一審依妨害秘密罪，處張男6個月徒刑，可易科罰金18萬，沒收所有犯罪所得；他不服上訴，台北地院考量他與被害人達成和解，同意分期賠償，尚有悔意，改依違反9條個資法各判6個月，合併判處2年徒刑，予緩刑5年，全案定讞。

