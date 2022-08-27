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現身競選總部力挺蔡其昌　蔡英文：台中是未來發展重心

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡英文26日晚間7時許現身競選總部力挺蔡其昌。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

總統蔡英文26日晚間7時許出席民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部幹部授證儀式，用行動力挺蔡其昌。蔡英文表示，中央政府已做好協助地方政府發展的準備，台中是未來發展重心，而蔡其昌年輕力壯，執行、解決事情能力非常強，是台中市長的最佳人選。

身兼民進黨主席的蔡英文表示，很多人告訴她，自從4年以前林佳龍沒有連任以後，台中這4年來都沒有任何進展，此時此刻是台灣最重要的時刻，台中是台灣發展最重要的地帶，不能等也不要等，最快的方法就是換一個市長。

蔡英文說，過去蔡其昌擔任立法委員，地方的大小事處理明快、而且很會做事，為台中海線帶來三井outlet的投資、爭取超過十億的經費改善台中港、也打造台灣第一個海釣專區、擔任職棒會長時大家期待已久的中華職棒第六隊，也是在他的手上完成的。

蔡英文指出，中央政府已經做好協助地方發展的準備，但地方也要做好配合的工作，坐在那裡什麼都不做，只會錯失台中發展的機會，台中是一個非常好的地方，這裡的人應該要有更好的生活，要能夠安居樂業，行動派的蔡其昌是民進黨此時此刻覺得台中市長最適合的人選，所以大家在年底一定要支持蔡其昌。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲支持者搖旗助威。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌表示，選戰已經來到最後90幾天，國民黨認為台中、新北這兩個縣市是國民黨認為無堅不摧的灘頭堡，但是選戰沒有絕對的勝利、沒有打不倒的敵人，再堅固的堡壘只要大家團結一致，作伙拚作伙贏，他們就有信心把台中贏回來，除了市長要當選、議員也要全壘打，「團結沒有打不倒的敵人，認真沒有做不到的事情」。

蔡其昌強調，他參選市長提出「台中10大願景」，對於長者健保補貼將再加碼、加強老人的福利；上任後將成立青年局、擴大台中的租屋補貼及包租代管，同時興建8000戶的社會住宅，讓台中成為對年輕人最友善的城市；對於照顧小孩提出國中、小學童營養午餐免費等政見外，也要打造30公里水岸綠廊以及中科2.0擴大計畫、加速豐洲工業園區二期；4年內要讓捷運藍線動工，讓橘線、山海環線、大屯環線、綠線延伸段通過核定，把大眾運輸系統建立起來，；興建台中公路大環道路，連接國1、國3及台74線，推動國道一號后里大雅段拓寬。

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