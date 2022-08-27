批柬埔寨受害者「黑數很大」　蔣萬安競辦嗆：政府別玩數字遊戲！

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

近期國人遭詐騙至柬埔寨事件頻傳，有媒體報導，4758台人赴柬埔寨已有逾千人失聯。對此，蔣萬安競選辦公室27日呼籲，政府應當盡快公布真相，對外說明失聯的1000多位國人目前情況究竟如何？並提醒政府勿再以鴕鳥心態玩數字遊戲，粉飾太平。

近期傳出詐騙集團以高薪誘拐台灣年輕人赴柬埔寨，不少台灣年輕人前往應徵卻落入人口販運集團手中，被迫從事詐騙工作，不從者被囚禁、毆打，甚至性侵，且在檢警近期破獲的案件中，發現竟有人遭詐團以招募海外勞工為名，抵達後卻遭摘器官販賣。

蔣萬安日前曾說，現在媒體報導4000多人在柬埔寨失蹤，他非常擔心，顯示政府的失職，雖然台灣在柬國沒有代表處，但外交部仍責無旁貸。立委林楚茵則指出，4000人是「現在還待在柬埔寨未歸國的總人數」，蔣萬安帶頭造謠，為了自己的政治利益編造故事。

行政院發言人羅秉成18日也說，警政署透過4679人家戶訪查，主動察覺144人須立案處理，再加上過去3月到7月間報案數，「加總起來現在到昨天為止，大概有373案」，其中有39人救援成功。

警政署長黃明昭19日說明，警方透過國內查訪過程「主動」發掘疑似被害人208位，均已立案偵查。截至19日為止，各直轄市、（市）警察局總計受理報案420件，其中46人在政府與各界努力下已平安返國。

不過，根據《風傳媒》報導，警方掌握的一份資料顯示，截至8月中為止，赴柬國國人共4758人，其中失聯1299人、已報案100餘人，不報案但認定有危險116人，訪查未遇則有500餘人。

蔣萬安辦公室副發言然田方倫指出，蔣萬安早已依據報載，提醒今年上半年赴柬人數及未歸人數比去年同期多高出許多，警政單位對此事應特別重視，未料遭到林楚茵回嗆。

田方倫指出，如今吹哨者願意提供實際掌握的數據，除了狠狠打臉一票幫政府擦脂抹粉之流，更點醒主管機關將工作重點放在防範、宣導以及營救，而非在辦公室內進行數字美化工作。

田方倫認為，隨著媒體近日曝光新的受害案例，受害人數很可能不只是警方口中所說的區區幾百人而己，這還不包括已聯繫上，但口裡不敢說出自己真實遭遇的受害者，「黑數絕對很大」。

田方倫質疑，民進黨把黑箱跟說謊當成習慣，從疫苗合約被塗黑、柬埔寨受害人數字被遮蓋、想推「數位中介服務法」草案消音不同言論。倘若民眾不教訓民進黨，台灣社會還有沒有公理跟是非？