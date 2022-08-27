不只「富羣公司」？　藍營再爆：蔡適應團隊有第二家破億台水包商





▲國民黨基隆市黨部質疑蔡適應服務處副主任劉文得護航家族得標台水工程。（圖／國民黨基隆市黨部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團日質疑，民進黨基隆市長參選人蔡適應服務處前副主任劉文得，其兄弟公司承攬台灣自來水公司許多維修接管工程，得標總金額高達1億元，有瓜田李下之嫌。國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁再踢爆，劉文德另一個弟弟開設的「上弘泰公司」，也多次得標自來水管工程，得標總金額同樣超過1億元，十分誇張。

林佩蓁指出，劉文得擔任蔡適應服務處副主任期間，「富羣公司」不僅多次得標「自來水管線」工程，針對蔡適應團隊的切割，林佩蓁更認為，劉文得六月底從蔡適應團隊轉到其子弟兵吳驊珈競選辦公室擔任主任，這等於是「左手換右手」；而且，「富羣公司」的辦公地址和蔡委員服務處是樓上樓下，如此層層關係，證明蔡適應跟劉文得根本關係密切。

林佩蓁再踢爆，劉文得家族包水工程其實不只「富羣公司」一家，除了劉冠毅外，同樣也是劉文得另一位親弟弟的劉仁聰，其擔任負責人的「上弘泰股份有限公司」，經仔細一查後，居然發現該公司自蔡適應上任後，同樣不斷得標「自來水管線設備」等工程，自105年2月以來，得標總金額同樣超過一億元。林佩蓁表示，在蔡適應近年來不斷強調自己治水和改善基隆高地供水政績的背後，居然暗藏其親信家族不斷得標治水工程，「甚至還不只一家！」

林佩蓁認為，蔡適應不要再躲避，應出來說清楚、講明白，到底知不知道與自己關係密切的劉文得，讓其兩個親弟弟分別所負責的兩家公司，在近5年期間，不斷順利標下分別總額超過一億元的自來水管線工程？

林佩蓁質疑，從「富羣公司」到「上弘泰公司」，為何這兩家近年大量得標自來水工程的公司，都與劉文得的親兄弟們有關？蔡適應是否了解到他身為國會議員的身分，但親信家族的不同公司都分別獲得總金額過一億元的標案？也如同前幾日國民黨立院黨團的質疑，是不是基隆人缺水，蔡適應的服務處卻充滿了肥水？

林佩蓁說，蔡適應不該再顧左右而言他，不該再切割自家人然後轉移焦點，應該好好的出面交代清楚，並且正面回應這些公司拿下標案是否跟劉文得有關？否則，這樣瓜田李下的情況，不僅有相當嚴重的道德與法律瑕疵，更無法取信於基隆市民，也不適合做為基隆市長的候選人。

