「選票別浪費給侯友宜」　林佳龍轟：出售社宅對不起新北市青年

▲林佳龍批侯友宜改變的勇氣破滅，出售板橋社宅對不起新北市青年。（圖／林佳龍競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對新北市長侯友宜表態「很多事不盡然會按照規劃走」，新北市長參選人林佳龍27日喊話「選票別浪費給侯友宜」，就讓他專心選總統，不要再用市政資源來拚總統大選。而對於社福議題，林佳龍認為新北河川整治只做了下游、五股垃圾山底下的廢棄物也沒有清理、板橋自辦都更案的大樓從社宅變豪宅，痛批「侯友宜『改變的勇氣』政績宣傳只是做半套的表面功夫。」

林佳龍表示，如果侯友宜下一站沒辦法按規劃走，可能會有問題，侯不應該腳踏兩條船，選票不要浪費給他，就讓他專心選總統，不要再用市政資源來拚總統大選。

「侯友宜市政都做表面。」林佳龍開轟，從治水上就可看出他缺乏規劃能力，侯友宜《改變的勇氣二部曲》主打水域治理，但治水不需要勇氣，需要決心跟執行力，需要全流域治理，現在新北市只做下游的治理，結果上游還是污水，真相被戳破後，才改口說那是未來的工程。

林佳龍更以台中市治水經驗為例，強調治水有四個重點：不淹水、不缺水、有乾淨的水、市民能親近水。他提到，過去在台中全面推動全流域治理，不只綠川、柳川、軟埤仔溪，也將葫蘆墩圳掀蓋，還在大甲溪流域辦花博，就是要讓市民可以親近乾淨安全的水域環境，「目前新北市沒有全流域治水，那就交給他來做」。

除了河川整治，林佳龍也批評「整頓五股垃圾山」只是做表面工夫，如果要展現改變的勇氣，首先要了解問題本質，再來是找到方法，不該是做這種粉刷工程；五股垃圾山整頓後，造成新北市廢棄物無處可去，裝潢廢棄物清運費用一車高達萬元，未來如果換他當市長，會徹底解決這些問題。

林佳龍認為，五股垃圾山底下垃圾沒有清，都市計畫也還沒有變更，侯市府就把這做為大政績來宣傳，那大家當然可以監督；河川治理也是要從上游開始改善，下游才會乾淨，不然就要用涵管導引到下游做污水治理，否則就是做半套的表面工程。

當媒體問及板橋社會住宅出售一事，林佳龍則回應，市政府先前回應點交之後決定用途，很明顯就不會是社會住宅了，「社會住宅是社會的良心，侯友宜不能沒有良心」，林佳龍說，板橋自辦都更案的大樓，目前售價一坪八十幾萬，附近有不少地被建商先買了，現在社宅又變豪宅，就和台中市長盧秀燕出售他任內蓋好的社宅一樣，讓售價翻好幾倍，「實在對不起住在這裡的青年與廣大的市民。」

至於新北市政府稱，未來社宅數量會規劃至4.5萬戶，林佳龍質疑，按內政部不動產資訊平台登記的資料，新北市的數字就是6500戶，如果把中央規劃的社宅數量，還有包租代管以及租金補貼，都算入新北市的社宅政績，這是魚目混珠。

林佳龍強調，改變的勇氣就從改變市長開始，下了決心也有勇氣，新北就會大翻新，他有把握將過去的歷練，以及解決問題的創新方案，全部實現在新北市，新北市已經升格12年，不能只是小小改變，需要大大的翻新。