沈慧虹提育兒政策加碼　蔡英文肯定：她能延續林智堅施政

▲▼蔡英文總統與桃園市長鄭文燦一起合體為沈慧虹站台。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

2022總統府音樂會今年首度移師竹市舉辦，以「風湧」為題，總統蔡英文到場聆賞，邀請新竹青年國樂團、客家吟遊詩人陳永淘、國立客家兒童合唱團及歐開合唱團等在地音樂家及團體帶來精采演出。音樂會後蔡英文步行前往新竹市長參選人沈慧虹的故事場，與鄭文燦、沈慧虹會合，一起位現場的小朋友說故事。

蔡英文總統、鄭文燦市長、沈慧虹參選人今日同台說故事，與小朋友共讀「一起看星星」民主繪本，提到鱷魚國王規定全村「夜間關燈」，現場小朋友爭先恐後舉手，搶答「Foodpanda！加油站！怪獸！他們晚上都要工作！ 」、「晚上不能關燈!」氣氛熱絡溫馨。

現場小朋友活潑熱情，讓蔡英文總笑稱「擔心無法完成任務」，孩子們的童言童語，不只逗得總統蔡英文、桃園市長鄭文燦眉開眼笑，小朋友踴躍舉手回答也讓沈慧虹感到熱情。她說，已擬定「幸福加倍」政策，未來要開辦夜間臨托，增公托與親子館，繼續與中央攜手當爸媽神隊友。

▲沈慧虹提出育兒「虹」包政見，獲得蔡英文總統支持。

「要當爸爸媽媽的靠山!」沈慧虹表示，過去她與市府團隊全力照顧兒童，公幼增加1698個名額，還首設2歲幼幼專班；更是全國第一實現班班有冷氣。

沈慧虹表示，未來她更推出育兒「虹」包：包含公托、臨托、親子館數量加倍的「幸福加倍」計畫，讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，及增建關埔地區中小學、提高營養午餐金額、推動雙語與特色教育等。

「新竹市下一任市長，要支持對小孩最友善、最能幫上爸媽的沈慧虹！」蔡英文肯定沈慧虹的政見，表示中央推動「0到6歲國家跟你一起養」，就是要減輕年輕父母的負擔，她說，桃園和新竹都是全國人口成長最快的城市，對孩子的照顧非常重要，需要有經驗的市長，相信沈慧虹可以延續林智堅的施政，整合中央和地方資源，照顧孩子與年輕爸媽。

「新竹下一個八年，幸福plus、幸福double」，鄭文燦說，桃園市和新竹市都重視兒童照顧，是全國縣市的典範，他肯定沈慧虹對新竹有經驗、有感情，了解新竹人的需求，提出公托、臨托、親子館的幸福加倍政策，會讓新竹市下一個8年幸福加倍，「請新竹市民陪伴沈慧虹來實現」。

▲▼現場小朋友踴躍舉手回答，童言童語逗得台上台下大人笑呵呵。

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