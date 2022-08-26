觀光業瘋傳9月這3個日期解除禁團令、降級　觀光局焦急澄清「不要亂傳」

▲國境最快10月有機會開放。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李姿慧／台北報導

指揮中心鬆口若疫情高峰過了，國境最快有機會10月開放，觀光界傳出觀光局通知旅行公會預定9月1日或15日、30日，最遲9月底會宣布解除禁團令和降級、免隔離等，對此，旅行公會全聯會理事長蕭博仁澄清該日期僅是他的建議和訴求。觀光局也澄清表示，這是公會建議，觀光局並無通知相關時程。

觀光業這二天盛傳觀光局昨(8/25)日通知旅行全聯會理事長蕭博仁，通知預定9月1日、9月15日或9月30日，最遲9月30日，會宣佈解除禁團令和降級；另0+7或0+4或0+3也會一併宣佈，實際實施日期將於宣佈時公告。

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中華民國旅行業全國聯合會理事長蕭博仁表示，該案是因觀光局日前打電話給他，提到逐步解封業者希望表達甚麼樣的訴求，有關9月1日、15日、30日解封，這是業者的希望，但業者仍在等觀光局跟指揮中心發文結果，就一堆人傳出這些日期還誤傳，但其實是全聯會希望的日期，業者等不及了，希望盡速開放，未來不管是0+7等免隔離，只要前面檢疫期是零都可以。

蕭博仁表示，業者希望最晚9月底可以解除禁團令和降級，開放國境不要限制人數，且希望雙向同時開放出入境，但仍要看指揮中心。

觀光局長張錫聰表示，相關時程要透過指揮中心討論，外界有誤傳，觀光局裡要澄清，跟業者說不要亂傳。

觀光局副局長林信任表示，因為觀光業者會跟觀光局保持密切聯繫，旅行公會全聯會建議開放越早越好，譬如9月初、9月中、9月底，不知為何被旅行業寫到群組就相反了，有點烏龍，這是公會的建議，並非觀光局告知的時程，沒有這件事，這跟過往有個「貓在鋼琴上昏倒了」的廣告是一樣的誤傳情節。

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