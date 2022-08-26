【廣編】8／27、28全國鹹酥雞嘉年華在高雄登場！多樣大眾運輸工具便利又省時

▲全國鹹酥雞嘉年華於8/27～28在高雄登場，共有百家店家共襄盛舉。

圖、文／高雄市政府觀光局提供

暑期最後美食強檔即將登場，高雄市政府觀光局於8月27及28日下午四點到晚上九點，重磅推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，在高雄大遠百追夢廣場盛大舉行，兩日合計近百攤店家到場。觀光局依據去年活動經驗，估計將有大量遊客及在地民眾聞香前來一飽口福，也感謝高雄大遠百協助提供比去年多出2倍的場地空間，以容納較多的遊客人數，因場域周邊停車空間有限，特別呼籲想來品嚐鹹酥雞的民眾，可搭乘捷運到三多商圈站（R8）一號出口，輕鬆到現場，鄰近還有70、100號等多班公車路線可供選擇；或搭乘輕軌到高雄展覽館站（C8），也僅需要步行約10分鐘，千萬不要騎車或開車來！避免為了找停車位浪費您寶貴的時間，錯過進攻邪惡美食的好時機。

觀光局再次溫馨提醒各方朋友，一起搭乘捷運吃爆鹹酥雞，輕鬆又便利！除了27、28日鹹酥雞美食活動外，高雄的美食之旅不間斷，「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》23日率先公布高雄必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，接下來眾所期待的星級名單，將於8月30日放榜，屆時將有更多美食跟大家分享，歡迎全國民眾用美食相遇高雄，更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網、FB官方粉專及IG官方粉絲團查詢。(高雄市政府觀光局廣告)