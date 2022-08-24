搭公車暢玩9城只花673元　15歲少年「孟想」4天完成1133公里旅程

▲15歲少年「孟想」獨自完成4天1133公里的公車旅遊。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東一名15歲少年「孟想」獨自一人從青島出發，展開一次前往上海全程搭公車的旅行。他途經9座城市，共轉乘38次，車費僅153元人民幣（約673元新台幣），終於在4天後完成1133公里的公車旅行，順利抵達上海。

《極目新聞》報導，從開始籌備到真正出發，全程1133公里的旅途，由於各種原因一拖再拖，孟想最終選在2022年8月8日出行。孟想在出發前一晚興奮地睡不著覺，凌晨4點多就醒了，他帶了兩部手機、行動電源，一台單眼相機，以及生活用品、換洗衣物，天亮後便踏上了一個人的旅途。

孟想曾在10歲時獨自前往黑龍江老家，有此經驗後，他的父母才會放心讓他嘗試自己搭乘公車去外省、市旅行，即便有些猶豫，仍選擇支持。

孟想是一個「公車迷」，這也是他選擇搭乘公車旅遊的最大推力。談及公車路線，孟想彷彿談到老朋友一般的熟悉。在4天的旅程中，平均每天要移動三四百公里，其間還需保持清醒，第一天晚上錯過末班車，讓孟想感到遺憾，卻也獲得更多經驗。

4天旅程不斷在農村和城市風光之間切換，孟想最終跨越1133公里，抵達這趟旅程的終點站－上海。他在上海吃了著名的生煎包，也在陸家嘴留下「到此一遊」的紀念照，最終選擇搭乘火車回家。

旅行結束後，孟想的父親認為，作為家長，一開始是希望兒子能和朋友結伴而行，甚至是由自己陪同一起，不過，孟想堅持自己走，也不想替別人添麻煩，「兒子長大了，家長在很多事情上不需要特別干預，真覺得挺驕傲和自豪的。」